Junge Union fordert Plan für Kita-Wiedereröffnung

Hannover

Hinter der Kulissen hat es in der Corona-Krise offenbar schon das eine oder andere mal in der großen Koalition gekracht. Doch jetzt gibt es erstmals lautstarke Kritik am Krisenmanagement eines Koalitionspartners. Die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union spricht von „SPD-Chaos“ in der Krise und greift die beiden sozialdemokratischen Minister Grant Hendrik Tonne (Kultus) und Carola Reimann (Gesundheit) scharf an.

Kitas stufenweise öffnen

JU-Landeschef Christian Fühner forderte Tonne auf, für Klarheit bei der Notbetreuung von Kindern zu sorgen. „Eine Schließung der Kitas bis in die Sommerferien hinein kann nicht funktionieren“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete der HAZ. „Für Schulen, Baumärkte, Physiotherapeuten und Friseure werden Lösungen generiert, aber Familien mit kleinen Kindern werden einfach allein gelassen.“ Viele Familien verzweifelten an den aktuellen Regelungen.

Die Jungen Union fordert „klare Kriterien“ für die Notbetreuung und eine stufenweise Öffnung der Kitas. „Viele Eltern regeln die Betreuung gerade über Urlaub und Minusstunden. Das wird aber nicht über Monate gehen können“, sagte Fühner. „Auch für die Kitas braucht es jetzt dringend einen Plan für eine Wiedereröffnung und eine kurzfristige Perspektive.“

„Zickzackkurs“ bei Verordnungen

Gesundheitsministerin Reimann warf der JU-Landeschef einen „Zickzackkurs“ vor. Das „unprofessionelle Auftreten“ des Ministeriums lasse die Bürger sprachlos zurück. „Rechtsverordnungen werden erst erlassen, dann inhaltlich entschärft“, sagte Fühner. Das führe zur Verunsicherung der Menschen. „Häufig wissen die Bürger in Niedersachsen gar nicht mehr, was erlaubt ist, welche Geschäfte öffnen dürfen und welche Besuchsformen möglich sind“. Fühner fordert ein Eingreifen der Staatskanzlei. „Solche Fehltritte aus den Ministerien sind nicht hinnehmbar.“

Von Marco Seng