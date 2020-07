Hannover

Der hannoverschen Landeskirche stehen wegen wegbrechender Steuern und sinkender Mitgliederzahlen finanziell harte Zeiten bevor. „Das Corona-Virus hat verheerende Folgen, die Auswirkungen auf die Finanzlage der Landeskirche sind dramatisch“, sagte Finanzchef Rolf Krämer am Freitag vor der in Hannover tagenden evangelischen Landessynode, dem Kirchenparlament. Allein im Jahr 2020 könnten zwischen 75 Millionen bis zu 90 Millionen Euro in der Kasse fehlen, um den Haushalt von insgesamt 640 Millionen Euro auszugleichen.

Keine Kirchensteuer bei Kurzarbeit

Krämer sagte, dass wegen Corona bis zu 15 Prozent der deutschen Arbeitnehmer in Kurzarbeit seien und deshalb keine Kirchensteuer zahlten, die von der Einkommenssteuer abhängt. Deshalb drohten Ausfälle bis zu 90 Millionen Euro. „Es ist nicht absehbar, wann diese Menschen wieder in einem normalen Beschäftigungsverhältnis sind und volles Gehalt beziehen.“ Es sei mehr als fraglich, ob der Arbeitsmarkt nach Überwindung der Corona-Epidemie zu voller Stärke komme, meinte Krämer. Im Augenblick häuften sich in Niedersachsen die Nachrichten über geplante Entlassungen.

Noch im vergangenen Jahr hatte die hannoversche Kirche 611 Millionen Euro an Kirchensteuern eingenommen. Die Kirchensteuer deckt zu 90 Prozent die Ausgaben ab und ist damit die wichtigste Einnahmequelle. Doch auch abgesehen von Corona drohen ab 2023 große Steuerrückgänge, weil dann die geburtenstarken Jahrgänge in die Rente gingen. Deshalb hat die Kirche vorsorglich einen Risikofonds von 130 Millionen Euro angelegt.

Entgegen früherer Planungen will Finanzchef Krämer diesen Fonds jetzt jedoch nicht zur Bewältigung der aktuellen Krise anfassen. Stattdessen hat das Landeskirchenamt eine Ausgabensperre von 10 Prozent verhängt sowie eine Wiederbesetzungssperre für alle Stellen, die direkt der Landeskirche zugeordnet sind, also vornehmlich in der Verwaltung. „2020 sind die regelmäßigen Zuweisungen an die Kirchenkreise von der Ausgabensperre nicht berührt“, betonte Krämer auf Nachfrage der HAZ.

Strukturelles Defizit erwartet

Aber in den Jahren 2021 und 2022 stehen der Landeskirche nach Krämers Worten Zeiten bevor, in denen man „einen klaren Kopf und gute Nerven“ benötige. Handele die Kirche nicht, so drohte ihr bis 2030 ein strukturelles Defizit von bis zu 450 Millionen Euro. Experten rechnen mit notwendigen Kürzungen von 15 bis 20 Prozent in den kommenden Jahren.

Zur hannoverschen Landeskirche gehören 1235 Gemeinden mit 2,4 Millionen Mitgliedern zwischen Hann. Münden und der Nordsee. Im vergangenen Jahr hatte die Landeskirche mehr als 50.000 Mitglieder durch Tod oder Austritt verloren – knapp zwei Prozent. Erschrocken waren indes Kirchenverantwortliche über den Anstieg der Austrittszahlen 2019 gegenüber dem Vorjahr – er lag bei 16,6 Prozent.

Von Michael B. Berger