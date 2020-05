AfD-Landeschefin Dana Guth spricht von Demonstration am 23. Mai an zehn Orten in Niedersachsen – ob Hannover dabei ist, blieb zunächst unklar. Zuletzt hatten Mitglieder der Partei zweimal Proteste in der Landeshauptstadt angemeldet und kurzfristig wieder abgesagtt. Hinter den Kulissen wird offenbar heftig über die Demo-Pläne gestritten.