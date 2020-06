Krawalle in Göttingen: Politik kündigt harte Konsequenzen an

Hannover

Politik und Polizei in Niedersachsen haben die Gewaltausbrüche rund um einen unter Quarantäne gestellten Wohnkomplex in Göttingen am Wochenende scharf kritisiert und mit einem harten Vorgehen gedroht. Am Sonnabendnachmittag hatte es vor dem Gebäude schwere Ausschreitungen gegeben, bei denen acht Polizisten verletzt wurden. Die Beamten waren demnach von bis zu 200 der rund 700 Bewohner des Komplexes unter anderem mit Steinen, Flaschen, Holzlatten und Pyrotechnik angegriffen worden. Zudem hatten Bewohner offenbar versucht, die von der Stadt aufgestellten Zäune zu überwinden.

Weil und Pistorius kritisieren Angriffe

Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius ( SPD) äußerten zwar Verständnis für die schwierige Situation der Menschen in dem Wohnkomplex, kritisieren aber gleichwohl die Gewaltausbrüche. Die Infektionsschutzregeln müssten unbedingt eingehalten und „vom Staat auch konsequent durchgesetzt werden“, sagte Weil. „Dagegen gerichtete Handlungen, erst recht in Form von Gewalt gegen Polizeibeamte, sind unverantwortlich und in keiner Weise akzeptabel.“

Wenn die eingesetzten Polizeibeamten derart massiv angegriffen würden, sei das „absolut verwerflich und nicht hinzunehmen“, sagte Pistorius der HAZ. „Wir werden es nicht dulden, wenn es zu weiterer Gewalt kommt und werden die notwendige Einhaltung der Quarantäne im Zweifel polizeilich durchsetzen.“

Linksradikale demonstrieren

Der CDU-Innenpolitiker Uwe Schünemann forderte, Angriffe auf Polizisten, die die Bevölkerung vor Corona-Infektionen schützen sollen, konsequent zu verfolgen. „Diese Aggressionen von überwiegend südosteuropäischen Bewohnern des Quarantäneblocks in Göttingen zeigen, dass die Integration eine Daueraufgabe bleiben muss“, sagte der frühere Innenminister der HAZ.

Die Verwaltung hatte die rund 700 Bewohner unter Quarantäne gestellt. Seit Donnerstag waren bei knapp 120 Menschen Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. In dem Gebäudekomplex leben nach Angaben der Stadt mehr als 200 Kinder und Jugendliche in prekären Wohnverhältnissen. Am Sonnabend hatten Linksradikale in der Nähe des Wohnkomplexes demonstriert und das „repressive“ Vorgehen der Polizei kritisiert.

„Die Quarantänebrecher verhalten sich – angefeuert von Linksextremisten – unverantwortlich und unsolidarisch gegenüber den vielen verantwortungsbewussten Menschen in Göttingen“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Grascha der HAZ. Chaoten müssten durch konsequente rechtsstaatliche Mittel in ihre Schranken gewiesen werden.

Polizei rechtfertigt Vorgehen

Der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig sagte am Sonntag, der Polizeieinsatz sei „in dieser Form absolut gerechtfertigt gewesen“. Insgesamt waren 300 Beamte im Einsatz. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler ( SPD) verteidigte die Quarantäneverfügung für die Bewohner. Als festgestellt worden sei, dass 17 Prozent der Bewohner infiziert waren, habe es zur Quarantäne keine Alternative gegeben. Er kritisierte zugleich die Wohnverhältnisse in dem betroffenen Hochhaus. „Die Situation ist auf die Profitmaximierung der Eigentümer zurückzuführen“, sagte er.

Auch Dietmar Schilff, Landeschef der Polizeigewerkschaft GdP, verurteilte die Angriffe auf Polizisten am Wochenende. „Mit Entsetzen nehmen wir die massiven Ausschreitungen in Stuttgart, Gütersloh, Göttingen und anderswo zur Kenntnis“, erklärte Schilff. Es habe eine Reihe von verletzten Kolleginnen und Kollegen der Polizei gegeben, auch in Niedersachsen.

Zahl der Neuinfektionen steigt

Durch die Masseninfektion in dem Göttinger Wohnkomplex ist auch die Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen wieder deutlich angestiegen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Sonntag 122 neue Erkrankungen gemeldet, davon alleine 109 in Göttingen. In der Stadt nähert sich der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche wieder der kritischen Marke von 50.

Von Marco Seng