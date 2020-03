Kommentar: Ausgangssperre ist die letzte Möglichkeit

Hannover

Die Natur ist tückisch. Sie schickt uns den Frühling mit aller Macht, und sie verbreitet gleichzeitig das tückische Virus immer rasanter. Doch manchen scheint das nicht davon abzuhalten, seine Frühlingsgefühle auszuleben, ja sogar Corona-Parties zu feiern. Das ist grotesk. Wer sich so verhält, fordert uns alle und die Staatsmacht heraus. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat jetzt klar gesagt, dass am Wochenende weitere Zwangsmaßnahmen drohen, wenn der Spuk der Unverdrossenen nicht aufhört. Sie sollten auf ihn hören, auch im eigenen Interesse.

Unwürdiger Überbietungswettbewerb

Niedersachsens Landesregierung hat sich im asymmetrischen Kampf gegen die Ansteckungsgefahr für eine Politik der stufenweisen Reaktion entschlossen. Und das ist richtig. Denn das Schließen von Schulen, Kindergärten, Kirchen, Moscheen und Synagogen ist an sich schon ein sehr radikaler Schritt, der Grundrechte wie die Religions- oder auch Versammlungsfreiheit einfach aussetzt. Die Verhängung einer Ausgangssperre, der kollektive Hausarrest, wäre der radikalste. Dazu sollte es erst kommen, wenn Appelle an die Vernunft nichts fruchten. Und er sollte nicht geschehen, weil einige Landesfürsten ihn schon fordern und andere in den unwürdigen Überbietungswettbewerb einsteigen wollen.

Dieser Schritt wird wohl vollzogen, wenn sich die Krankenhäuser merklich füllen. Glaubt man den Leuten vom Krisenstab, sind wir knapp davor, auch wenn alles so unwirklich erscheint: Draußen der Frühling, die wieder erwachende Natur und eine Bedrohung, die sich kaum zeigt. Es ist natürlich ein Jammer, dass nicht wenige den starken, autoritären Staat brauchen, bis sie reagieren. Ist es Übermut, Dummheit oder schiere Gedankenlosigkeit? Vermutlich ein wenig von allem.

Von Michael B. Berger