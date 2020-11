Hannover

In einigen Bundesländern können die Schüler wegen der Corona-Pandemie früher in die Weihnachtsferien starten, nicht jedoch in Niedersachsen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat am Donnerstag entsprechenden Forderungen eine Absage erteilt. Der Koalitionspartner CDU macht sich hingegen dafür stark, die Weihnachtsferien, die am 23. Dezember beginnen, um zwei Tage vorzuziehen – und hofft auf einen gemeinsamen Beschluss von Bund und Ländern in der kommenden Woche.

Tonne : Keine Sicherheit

Man müsse leider sehr nüchtern feststellen, dass es die gewünschte Sicherheit durch die vorgeschlagenen beiden Tage Montag und Dienstag vor Weihnachten nicht geben könne, sagte Tonne. Zwischen dem letzten Schultag und Heiligabend lägen lediglich fünf Tage. Die Inkubationszeit von SARS-CoV-2 liege nach aktuellen Erkenntnissen bei zehn bis 14 Tagen und sei somit deutlich länger. „Die Botschaft von Scheinsicherheit zu senden, das können wir so nicht verantworten“, sagte Tonne. Der Minister hatte sich allerdings noch Ende Oktober gegenüber der „ Neuen Osnabrücker Zeitung“ offen gezeigt und gesagt, dass er sich zwei Tage Homeschooling vor Beginn der Weihnachtsferien aus Infektionsschutzgründen vorstellen könne, womit er einen damaligen Vorschlag der CDU unterstützte.

Anzeige

Der CDU-Landtagsabgeordnete Kai Seefried nannte ein Vorziehen der Ferien dagegen „einen Baustein für ein sicheres Weihnachtsfest“. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht, sagte Seefried der HAZ. Ein früherer Ferienbeginn würde auch „mehr Planbarkeit und Berechenbarkeit“ für Lehrer, Eltern und Schüler bedeuten. Die CDU hatte ursprünglich für die beiden Tage vor Weihnachten „Distanzlernen“ angeregt. Er habe aber auch kein Problem mit vorgezogenen Weihnachtsferien, betonte Seefried.

Nordrhein-Westfalen geht voran

Nordrhein-Westfalen war bei der Ferienverlängerung vorangegangen. Um den Familien ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest zu ermöglichen, habe man sich entschieden, den 21. und 22. Dezember freizugeben, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP). Die Lehrergewerkschaft GEW und Elternvertreter in NRW kritisierten die Entscheidung, weil die Betreuungsfrage nicht geklärt sei. In Baden-Württemberg hat Kultusministerin Susanne Eisenmann ( CDU) die Schulen aufgerufen, die Weihnachtsferien durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) äußerte sich positiv zu den Überlegungen. Für Eltern, Kinder und Lehrer sei Planbarkeit wichtig. „Das wäre mit so einer Maßnahme gegeben“, sagte Spahn. Das könnte auch Teil der Debatte am Montag sein, wenn die Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) über die weiteren Schritte zur Pandemiebekämpfung beraten.

Spahn unterstützt Pläne

Tonne betonte, dass die Lehrerverbände und der Landeselternrat seine Linie unterstützten. „Emotional ist der Gedanke sehr nachvollziehbar und schön, durch frühere Weihnachtsferien oder reines Homeschooling das Weihnachtsfest coronasicher zu machen.“ Er wolle deshalb nichts ausschließen, wenn sich die Erkenntnislage ändere.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng