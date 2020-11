Hannover

In Niedersachsen sind die Planungen für mögliche Impfungen der Bevölkerung gegen das Coronavirus offenbar weit fortgeschritten. Die rot-schwarze Landesregierung will in den kommenden Wochen in jedem Landkreis ein stationäres Impfzentrum einrichten. Zudem sollen mobile Impfteams etwa in die Alten- und Pflegeheimen gehen. Das Gesundheitsministerium hofft, dass mit den Impfungen Anfang des kommenden Jahres begonnen werden kann.

Drei Impfstoff-Kandidaten

„Die Vorbereitungen für die Impfungen laufen in Niedersachsen wie im gesamten Bundesgebiet auf Hochtouren“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) der HAZ. „Wir können Stand heute aber noch nicht sagen, wann die ersten Impfdosen bereitstehen werden und für welche Gruppen der Impfstoff empfohlen wird.“ Nach Angaben des Ministeriums gibt es für Niedersachsen drei mögliche Impfstoffe, die in einigen Wochen zur Verfügung stehen könnten. Weltweit werden derzeit rund 200 Impfstoff-Kandidaten getestet.

Anzeige

Die Vorbereitungen auf Landesebene umfassen demnach unter anderem die Planung und den Aufbau der Impfzentren und deren Ausstattung mit Personal. Herausforderungen sind dabei laut Ministerium die schwierigen Lagerungsbedingungen des Impfstoffs bei extrem niedrigen Temperaturen ebenso wie die vergleichsweise kurze Planungszeit. Zudem wäre der logistische Aufwand bei möglicherweise notwendigen Mehrfachimpfungen größer.

Kühlung ist ein Problem

Reimann erwartet zunächst begrenzt verfügbare Impfdosen. Auf diese Weise könnten die Anforderungen an die Logistik und vor allem die Kühlung leichter erfüllt werden. „Aus meiner Sicht wird es unerlässlich sein, den gesamten Impfprozess sehr genau zu beobachten und zu begleiten, um auch mögliche Nebenwirkungen schnell erkennen zu können“, sagte die SPD-Politikerin.

Dabei drängt die Zeit: Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb eines Tages stieg in Deutschland am Freitag auf den neuen Höchstwert von 21.506, wie das Robert-Koch-Institut ( RKI) mitteilte. Zunehmend sind auch wieder Alten- und Pflegeheime betroffen: In der vergangenen Woche seien in Niedersachsen insgesamt 84 Einrichtungen mit aktivem Infektionsgeschehen gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Aktuell gebe es 372 an Covid-19 erkrankte Bewohner und 214 erkrankte Mitarbeiter. Zwischen dem 28. Oktober und 3. November seien elf Bewohner aus vier Seniorenheimen gestorben.

Zuletzt waren die Stadt und der Landkreis Hildesheim besonders betroffen. In Sarstedt und Hildesheim wurden insgesamt rund 100 Bewohner und Beschäftigte von zwei Heimen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Kostenlose Schnelltests sollen künftig Corona-Ausbrüche in Heimen und Kliniken verhindern. Krisenstab-Chef Scholz kündigte ihren Einsatz in Niedersachsen für Ende November oder Anfang Dezember an.

Schnelltests für mehr Sicherheit

„Mit den steigenden Infektionszahlen insgesamt erhöht sich leider auch das Risiko für Einträge des Virus in den besonders gefährdeten Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern“, sagte Reimann. Mit den Antigen-Schnelltests sei es möglich, die Sicherheit dort „noch einmal ganz gezielt weiter zu erhöhen“. Damit könnten Beschäftigte, Bewohner und Besucher regelmäßig getestet werden.

Lesen Sie auch

Niedersachsen kündigte zudem am Donnerstag die Auslieferung einer weiteren Charge Grippeimpfstoff für die kommenden Tage an. „In etlichen Arztpraxen sind die Impfstoffe der ersten Charge verimpft“, sagte der Leiter des Landes-Krisenstabes, Heiger Scholz, im Gesundheitsausschuss des Landtags. Das Land versuche derzeit zusammen mit der Apotheker- und der Ärztekammer zu klären, wo noch mögliche Bestände der ersten Charge lagerten.

Von Marco Seng und Michael B. Berger