Unternehmen, Kulturschaffende, Bildungsträger und soziale Einrichtungen seien in großer Not und in großer Sorge, sagt die Fraktionschefin der Grünen im Landtag, Julia Willie Hamburg. Die Grünen wollen unter anderem mehr Geld für Pflegekräfte, Familien und Hartz-IV-Empfänger.