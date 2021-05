Hannover

Niedersachsen will bald auch beim Freizeitsport die strengen Corona-Regelungen lockern. Innenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte an, dass bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 ab Mitte Mai wieder Kontaktsport im Außenbereich möglich sein soll. Dann könnten auch Mannschaften wieder spielen. Voraussetzung sei allerdings ein negativer Test.

Kontaktsport mit 30 Personen

„Erst kürzlich haben führende Aerosolforscher in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel deutlich gemacht, dass Sport unter freiem Himmel nahezu risikolos ist, was die Ansteckung mit dem Corona-Virus anbelangt“, sagte Pistorius der HAZ. „Darum ist es richtig, wenn wir mit Inkrafttreten der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung am 10. Mai auch wieder Sport in größeren Gruppen im Außenbereich schneller zuzulassen.“ Damit sei auch der Kontaktsport gemeint. Die Voraussetzung dabei müsse aber immer sein, dass ein negativer Testnachweis vorgelegt werden könne. „Schließlich ist der Sport ein wichtiger Faktor dafür, gesund durch diese Krise zu kommen.“

Laut Pistorius sieht der Stufenplan der Landesregierung vor, dass bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 Kontaktsport im Freien mit bis zu 30 Personen betrieben werden kann. „Bei Erwachsenen gilt dies nur bei Vorlage eines negativen Testnachweises.“ Bei einer Inzidenz über 100 gelten auch für die Sportausübung die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes des Bundes. Danach ist Sport grundsätzlich nur allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts möglich. Das sieht Pistorius kritisch.

Fahrplan mit Landessportbund abgestimmt

„Ich habe von Anfang an betont, dass der Bund zu weit weg ist, um die Probleme zu erkennen und zu lösen“, sagte der Innenminister. In Niedersachsen habe die Landesregierung bereits seit Februar einen mit dem Landessportbund abgestimmten Fahrplan. Pistorius: „Ich fordere den Bund auf, diesen angemessenen und eng abgestimmten Fahrplan bei den weiteren Novellierungen zu berücksichtigen. Der Sport darf nicht im Abseits stehen.“

Pistorius verwies darauf, dass der Sport draußen auch einen großen Beitrag zur psychischen Gesundung des Landes leisten können. „Auch dürfen wir die vielen ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainer und die Vereine nicht vergessen, die alle Verordnungen bislang mit ganz großer Disziplin umsetzen. Dieses Engagement müssen wir jetzt mit Vertrauen belohnen.“

Von Marco Seng