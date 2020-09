Hannover

Bei Protesten gegen staatliche Corona-Beschränkungen in Berlin hatten Demonstranten am vergangenen Sonnabend Absperrgitter am Reichstagsgebäude überwunden und auf den Treppen schwarz-weiß-rote Reichsflaggen geschwenkt. Das hat auch in Niedersachsen eine neue Diskussion um die Bannmeile ausgelöst. Vor allem die CDU fordert mit Blick auf die in einer Woche in Hannover geplante Corona-Demo, eine neue Schutzzone um das Parlament zu errichten. Landtagspräsidentin Gabriele Andretta hält das nicht für nötig. Die SPD-Politikerin setzt auf den Schutz durch die Polizei.

Transparenz und Offenheit

„Wir haben natürlich ein großes Interesse daran, den Landtag zu schützen“, sagte Andretta am Freitag. „Wir sind aber überzeugt, dass wir das mit den bisherigen Maßnahmen und der guten Zusammenarbeit mit der Polizei auch erreichen können.“ Vor der Demonstration am 12. September werde die Lage noch einmal intensiv erörtert, auch mit der Stadt Hannover. Eine vielfältige, engagierte Zivilgesellschaft müsse auch direkt vor dem Parlament demonstrieren können, sagte Andretta. „Eine Bannmeile ist ein Symbol für Distanz und steht im Gegensatz zu Transparenz und Offenheit.“

Das sieht die CDU anders. Unter anderem fordert Landtagsvizepräsident Bernd Busemann eine neue Debatte über die Bannmeile. Auch CDU-Fraktionsvize Uwe Schünemann will sie zurück. In einem Brief an Andretta schlägt Schünemann als Kompromiss die Einrichtung eines sogenannten befriedeten Bezirks um das Parlament vor. Danach wären Demonstrationen und Kundgebungen in einem zu bestimmenden Bereich vor dem Landtag zumindest während Sitzungen oder Veranstaltungen des Parlaments untersagt.

Vor Extremisten schützen

„Die Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin müssen alle demokratischen Kräfte nachdenklich machen, wie unsere Parlamente vor Angriffen durch demokratiefeindliche Extremisten zukünftig besser geschützt werden können“, schreibt Schünemann. Bei Demonstrationen unmittelbar vor dem Portikus des Landtages habe die Polizei nur wenige Handlungsmöglichkeiten, um ein Eindringen in das Landtagsgebäude zu unterbinden.

Die SPD-Fraktion sieht dagegen keine Notwendigkeit für eine Änderung des Versammlungsgesetzes. „Wir sind uns sicher, dass die niedersächsische Polizei alle nötigen Schritte unternehmen wird, um unser Haus der Demokratie zu schützen“, sagte der innenpolitische Sprecher Uli Watermann.

Bannmeile 2017 abgeschafft

Auch Grüne und AfD lehnen eine Bannmeile ab. „Demokratischer Protest muss auch in Sicht- und Hörweite des Landtags möglich sein“, sagte Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Helge Limburg. „Wir sollten nicht wegen einiger Nazis und schlimmer Bilder aus Berlin unser demokratisches Demonstrationsrecht in Landtagsnähe einschränken.“ Der AfD-Innenpolitiker Jens Ahrends erklärte: „Die vom Volk gewählten Vertreter sollten mit den Bürgern, denen sie ihr Mandat zu verdanken haben, ins Gespräch kommen und diese nicht fernhalten.“

Bis vor drei Jahren waren Kundgebungen in der Nähe des Landtags eingeschränkt. In einem Bereich von etwa 100 Metern rund um das Parlament durfte während der Plenarsitzungen nicht demonstriert werden. Im Jahr 2017 schaffte die damalige rot-grüne Landesregierung die Bannmeile ab.

Von Marco Seng und Helen Hoffmann