Eigentlich hatte Niedersachsens Landesregierung vor, im Herbst einige weitere Corona-Regeln zu lockern, um einen langsamen Übergang in die „neue Normalität“ zu ermöglichen. Doch ansteigende Infektionszahlen machen diesen Plan zunichte. Nach dem jüngsten Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag sind weitere Änderungen der Corona-Verordnungen geplant, die in den jeweiligen Bundesländern leicht variieren. Wir beantworten einige Fragen zur gegenwärtigen Corona-Verordnung Niedersachsens – und zu den neuen Regeln, die – nach der momentanen Planung – ab dem 9. Oktober gelten sollen.

Im Herbst sollten eigentlichen Diskotheken und Clubs wieder öffnen. Wann wird das geschehen?

Erst einmal gar nicht. Tatsächlich hatte die Landesregierung vor, Diskotheken und Clubs unter strengen Regeln (Abstand, nicht mehr als 100 Personen, Dokumentationspflichten der Gäste) die Eröffnung wieder zu erlauben. Doch daraus wird nichts, wie Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch erläuterte.

Es sei nicht zu erwarten, dass Diskotheken und Clubs geöffnet werden. Pörksen wies auch auf schlechte Erfahrungen in anderen Bundesländern hin, etwa aus Hamburg, wo es erhöhte Infektionszahlen nach Besuch von Szene-Clubs gegeben habe.

Wie reagieren Clubbetreiber in Hannover ?

„Das Land sollte die Clubs und Diskos im Stand-by halten, sodass die Einrichtungen erhalten bleiben“: Jürgen Grambeck, Geschäftsführer im Béi Chéz Heinz. Quelle: Irving Villegas

Die meisten sind enttäuscht. „Wir bedauern die Entscheidung des Landes sehr“, sagte Martin Polomka, der am Raschplatz das Palo Palo und die Osho-Disco betreibt. „Wir sind absolut überzeugt, dass wir sämtliche Vorschriften umsetzen können. Es wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Wir fühlen uns ganz klar von der Politik nicht verstanden und gehört.“ Holger Schön vom Rockhouse teilt die Kritik an der Politik des Landes. „Das, was das Land vorgeschlagen hat, war lächerlich. Mit den geplanten Auflagen wäre sowieso kein Diskobetrieb möglich gewesen.“ Theo Vagt von der Dax Bierbörse hätte in der Öffnung der Clubs ein positives Zeichen gesehen. „Auch wenn das nur unter strengen Auflagen möglich gewesen wäre.“

Mehr Verständnis für die Zurückhaltung des Landes zeigte am Mittwoch dagegen Jürgen Grambeck vom Béi Chéz Heinz: „Ich kann die Entscheidung des Landes nachvollziehen – die Gesundheit hat Vorrang.“ Grambeck fordert aber auch Unterstützung von der Landesregierung. „Das Land sollte die Clubs und Diskos im Stand-by halten, sodass die Einrichtungen erhalten bleiben.“

Wie sieht es derzeit bei Familienfeiern aus?

Für Taufen, Konfirmationen und ähnliche Feiern gibt in Niedersachsen aktuell eine Obergrenze von 50 Personen. Vorausgesetzt ist, dass große Räume vorhanden sind, denn über allen Corona-Regeln liegt das Abstandsgebot. Sitzen 50 Menschen in einer Gaststätte, müssen auch sie in Gruppen von bis zu höchstens 10 Personen aufgeteilt werden. Für Familienfeiern in privatem Rahmen heißt derzeit die Devise, sie möglichst klein zu halten und die Kontakte „auf das Notwendige zu beschränken“. Die Landesregierung blickt auch deshalb besorgt auf die Familienfeiern, weil sie als Infektionsherde gelten.

Was soll künftig gelten?

Demnächst darf bei Feiern in der Saalgastronomie wieder für bis zu 100 Leute aufgetischt werden – so lange die Infektionszahlen nicht in die Höhe schießen. Quelle: imago images/Shotshop

Der Koalitionsausschuss von SPD und CDU in Hannover hat an diesem Mittwoch vereinbart, für die Saalgastronomie die Grenze auf 100 Personen anzuheben – ein strenges Hygiene- und Abstandskonzept sowie ein ruhiges Infektionsgeschehen vorausgesetzt. Die Koalitionsparteien wollen Partys im privaten Rahmen weniger attraktiv machen und setzen darauf, dass die Gastronomie aus eigenem Antrieb darauf setzt, dass die Hygieneregeln bei Feiern eingehalten werden. Wie das in die neue Corona-Verordnung eingebunden werden soll, ist noch unklar.

Was wird aus Familienfeiern, wenn die Infektionszahlen steigen?

Gibt es mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer Region, sinkt die Obergrenze auf 50 Personen in der Saalgastronomie und auf 25 Personen in privaten Räumen. Bei einer Rate von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner ist dann bei 25 Personen in der Saalgastronomie und bei zehn Personen in privaten Räumen Schluss. Das haben die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Dienstag vereinbart. Diese neuen Bestimmungen werden voraussichtlich in die neue Corona-Verordnung aufgenommen, die die Landesregierung gerade erarbeitet.

Künftig gibt es Bußgelder bei falschen Namens- und Adressangaben in Restaurants und Bars. Wer muss die zahlen?

Wer hier zukünftig Fantasienamen wie „Darth Vader“ einträgt, muss ein Bußgeld zahlen: Liste mit Kontaktdaten in einem Restaurant. Quelle: Fabian Strauch/dpa

Der Gast, der sich mit Hans Meyer im Restaurant anmeldet, aber eigentlich Schulze heißt. So eine falsche Namensnennung kann künftig ein Bußgeld von 50 Euro nach sich ziehen. Die Gastwirte sind schon heute angehalten, darauf zu achten, dass ihre Kunden keine Fantasienamen wie „ Donald Duck“ eintragen. Halten die Gastronomen sich nicht an die Corona-Auflagen, so drohen auch den Wirten Bußgelder von 500 bis zu 2000 Euro. „Erfahrungsgemäß findet aber zunächst eine Beratung der Gastronomen statt“, sagte Regierungssprecherin Pörksen.

Sind eigentlich Laternenumzüge in diesem Jahr erlaubt?

Auf die schöne Tradition der Laternenumzüge müssen Sie auch in diesem Herbst nicht gänzlich verzichten, erklärt dazu das Sozialministerium. Allerdings sollten Sie immer das aktuelle Infektionsgeschehen bei sich vor Ort im Auge behalten. Auf größere Umzüge sollten Sie in diesem Jahr verzichten und lieber mit Ihrer Familie oder in einer kleinen Gruppe unterwegs sein. Fragen Sie im Zweifel vorab Ihre Kommune. Darüber hinaus müssen Sie sich an den Mindestabstand von 1,5 Metern halten, wenn Sie in der Gruppe unterwegs.

