Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hält eine Aufhebung der Beschränkungen in der Corona-Pandemie für verfrüht. Die SPD-Politikerin kündigt eine große Werbekampagne für das Impfen an. Mit einer hohen Impfquote werde die vierte Welle im Herbst nicht so hoch.