CDU will strenge Regeln für Trauerfeiern lockern

Hannover

Angesichts staatlich verordneter rigider Beschränkungen bei Beerdigungen fordert CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer mehr Humanität. „Was passiert mit uns als Gesellschaft, wenn wir Gartencenter und Baumärkte quasi für systemrelevant halten und sie öffnen, gleichzeitig aber Menschen verweigern, sich von verstorbenen Angehörigen im üblichen würdevollen Rahmen zu verabschieden?“, fragt Toepffer. Die bisherigen Regeln müssten überarbeitet werden, findet der CDU-Politiker – im Sinne der Humanität.

Regierung soll Beerdigungserlass nachjustieren

Die Landesregierung hatte am Donnerstag erklärt, ab Sonnabend auch Baumärkte und Gartenbaumärkte wieder für das allgemeine Publikum zuzulassen. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) begründete dies unter anderem damit, dass etwa in Nordrhein-Westfalen die Baumärkte offen seien und dass man keinen Besucherstrom ins Nachbarland wünsche. Toepffer findet es mehr als unangemessen, dass Baumärkte öffnen, Kirchen und Friedhofskapellen jedoch geschlossen bleiben müssten.

Manche Bestatter winken ab

Die Situation bei Beerdigungen sei derzeit „schon schwierig“, räumt auch Benjamin Simon-Hinkelmann ein, Sprecher der hannoverschen Landeskirche. Man treffe bei Angehörigen aber auch auf Verständnis, dass wegen der Corona-Ansteckungsgefahr Beschränkungen auferlegt worden seien. Zu ihnen zählt die Schließung von Friedhofskapellen und die Verlegung der Trauerfeier im engsten Familienkreis nach draußen. In einer Empfehlung für die Kirchengemeinden hat die Landeskirche diesen Kreis mit „bis zu zehn“ Personen umrissen. Nach Informationen der HAZ lehnen manche Bestattungsunternehmen aber schon Beerdigungen ab, wenn mehr als zwei Personen an ihr teilnehmen. Die Bestatter berufen sich dabei auf das Versammlungsverbot

Auch Toepffer betont, dass die Kontaktbegrenzungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit zur Eindämmung der Corona-Krise richtig seien. Doch könnten Abstandsregelungen auch auf Beerdigungen eingehalten werden, wenn alle darauf achteten. Nach dem Erlaß der Landesregierung sind Beerdigungen auf den „engsten Familienkreis“ zu beschränken. „Es gibt Menschen, die haben testamentarisch verfügt, dass zur Beerdigung die engsten Freunde kommen sollen – was ist mit denen?“, fragt Toepffer. Deshalb müsse das Land seinen Erlass für Beerdigungen nachjustieren. „Da muss man etwas tun, so wie derzeit geht es nicht.“

„Beistand und Seelsorge wichtig“

Gerade in schwierigen Corona-Zeiten, in denen die Todeszahlen stiegen, sei Beistand und Seelsorge wichtig. Toepffer fordert auch, dass Kapellen wieder für Trauerfeiern offen sein sollten – „auch hier ist es möglich, Abstand zu wahren und um den geht es ja letztlich“. Wichtig sei es auch, dass die Landesregierung Regeln vorgebe, die für alle Regionen gültig seien. Bei allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, so Toepffer, müsse man sich immer wieder aufs Neue die Frage stellen, was uns unsere Gesundheit wert sei? „Wie lange und auf welchen Teil unserer Freiheiten wollen und müssen wir verzichten? Wie können wir unsere Werte und Traditionen auch in der Krise bewahren?“

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger