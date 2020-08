Hannover

Werden in Niedersachsen künftig alle Polizisten, Richter und Lehrer vor der Einstellung auf ihre Verfassungstreue überprüft? Innenminister Boris Pistorius ( SPD) hat das bereits für Polizeianwärter angekündigt. Jetzt geht der Koalitionspartner CDU noch einen Schritt weiter und will alle angehenden Landesbeamten vom Verfassungsschutz unter die Lupe nehmen lassen – um die Einstellung von Extremisten zu verhindern.

Regelabfrage bei jeder Neueinstellung

„Nicht nur bei Polizisten und Bundeswehrsoldaten, sondern auch bei Richtern und Lehrern hat die uneingeschränkte Identifikation mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung eine ganz herausragende Bedeutung“, sagte CDU-Fraktionsvize Uwe Schünemann der HAZ. Informationen über verfassungsfeindliches Verhalten, die die Sicherheitsbehörden bereits zusammengetragen hätten, dürften nicht ignoriert werden, sondern müssten zwingend in die Überprüfung der Verfassungstreue einfließen. „Deshalb brauchen wir eine entsprechende Regelabfrage beim Verfassungsschutz vor jeder Neueinstellung“, sagte der Ex-Innenminister.

Schünemann verwies auf den jüngsten Verfassungsschutzbericht, nach dem in Deutschland fast 100.000 Extremisten gezählt werden. „Die Gefahr droht von rechts, von links und geht nach wie vor auch vom Islamismus aus.“ Vor allem die deutliche Zunahme von Rechtsextremisten erhöhe die Wahrscheinlichkeit von entsprechenden Bewerbern für den öffentlichen Dienst, betonte der CDU-Politiker. „Umso wichtiger ist eine umfassende Überprüfung vor jeder Einstellung.“

Pistorius plant Gesetz für Polizei

Pistorius hatte im Juli eine Prüfung von Polizeianwärtern angekündigt. „Wir müssen alles dafür tun, damit Reichsbürger, Extremisten oder auch Menschen mit Clan-Hintergrund nicht in den Polizeidienst gelangen“, hatte der SPD-Politiker gesagt. Mit einem neuen Gesetz will der Innenminister dafür sorgen, dass Anwärter regelmäßig und ohne Zustimmung der Betroffenen auf ihre Verfassungstreue hin überprüft werden sollen.

Auch andere Bundesländer wollen die Zuverlässigkeit von angehenden Polizeibeamten strenger prüfen. Hintergrund sind verschiedene Vorfälle in den vergangenen Monaten: Datenlecks und ein möglicherweise rechtsextremistisches Netzwerk in Hessen, fehlende Munition in Mecklenburg-Vorpommern, die bei einer rechten Organisationen auftgetaucht ist oder die angeblich versuchte Unterwanderung der Berliner Polizei durch kriminelle Clans.

SPD : Verhältnismäßigkeit beachten

Schünemann hält diese Diskussion für zu kurz gegriffen. „Kommt es auf die Verfassungstreue eines Beamten tatsächlich erst dann an, wenn dieser Waffen trägt?“ Oder werde nur bei Bewerbern für den Polizeidienst von einem besonders hohen Risiko verfassungsfeindlicher Einstellungen ausgegangen? „Das wäre eine fatale Stigmatisierung, denn dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte.“

Die SPD-Fraktion befürwortet die Regelabfrage bei Bewerbern für den Polizeidienst. Die Bürger müssten darauf vertrauen können, „dass staatliche Sicherheitsorgane nicht von Verfassungsfeinden missbraucht werden“, sagte der SPD-Abgeordnete Karsten Becker der HAZ. Er fordert aber, die Verhältnismäßigkeit bei der Überprüfung von Beamten zu beachten.

Von Marco Seng