Hannover

SPD und die Grünen in Niedersachsen rüsten sich am Sonnabend für die Bundestagswahl und suchen auf Parteitagen ihre Spitzenkandidaten aus – insbesondere bei den Grünen in Oldenburg könnte es Konflikte geben. Ruhiger zugehen dürfte es bei den Genossen in Hildesheim. Die SPD-Bezirke haben sich schon auf Bundesarbeitsminister Hubertus Heil als Spitzenkandidaten verständigt, doch bei den Grünen ist noch vieles offen. Um die Spitzenplätze gibt es mehrere Kampfkandidaturen, etwa zwischen dem Hannoveraner Sven-Christian Kindler und dem früheren niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel, der im Wahlkreis Cuxhaven antritt.

Tauschhandel oder Basisentscheid?

Im Gegensatz zur SPD, die den Listenplatz vor allem zwischen ihren Bezirken abstimmt, ist bei den Grünen noch vieles ungewiss. Umkämpft ist etwa der Listenplatz eins, der bei den Grünen traditionell mit einer Frau besetzt wird. Auch Platz zwei, wo ein Mann zum Zuge kommt, wird von mehreren Kandidaten beansprucht. Die Liste ist bei den Grünen, anders als bei den ehemals „Großen“ CDU und SPD deshalb besonders wichtig, weil es außer in Berlin bislang noch nie ein Grüner oder eine Grüne als direkt gewählte Abgeordnete in den Bundestag geschafft haben. Für Platz eins bei den niedersächsischen Grünen kandidieren die Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden (Lüneburg) und ihre Parlamentskollegin Filiz Polat (Osnabrück).

Lesen Sie auch Niedersächsische Grüne: Kindler und Trittin wollen Listenplätze tauschen

Anspruch auf den Spitzenplatz der Männer hatte als erster der hannoversche Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler angemeldet. Doch die Art, wie der 36-Jährige das Anfang des Jahres mitteilte, hat Widerspruch ausgelöst. In den sozialen Medien hatte Kindler überraschend angekündigt, diesen Platz vom Altvorderen Jürgen Trittin (66) zu übernehmen, der freiwillig auf Platz vier wechseln wollte. Von einem „Tauschhandel hinter den Kulissen“ sprachen Kritiker.

Meldet ebenfalls Anspruch auf Listenplatz zwei an: Der frühere niedersächsische Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne). Quelle: Peter Steffen/dpa

Widerspruch meldete auch Stefan Wenzel an. Weil Trittin, der seit 1998 für die Grünen in Göttingen kandidiert, nicht an Ruhestand denkt, hat der in Göttingen lebende Wenzel schon in den Wahlkreis Cuxhaven ausweichen müssen. Jetzt erklärte der frühere niedersächsische Umweltminister Wenzel seine Kandidatur gegen Kindler an. Wenzel wird zum Realo-Flügel gerechnet. Kindler, der im Bundestag einen Ruf als Finanzfachmann erworben hat, gehört dem linken Flügel an.

Wie das Rennen Realo gegen Linken ausgeht, ist offen – obwohl die Linken im Landesverband eine Mehrheit haben. Absehbar wird also einer der Männer nach hinten durchgereicht werden. „Bei uns entscheidet die Basis“, erklären die beiden Parteivorsitzenden Hans-Joachim Janßen und Anne Kura.

Als gesetzt gilt die Kandidatur von Ex-Verdi-Chef Frank Bsirke, der in Wolfsburg antritt und sich um den sechsten Listenplatz bewirbt. Kura sprach sich am Dienstag deutlich für Bsirske aus, den sich manche gut als Arbeitsminister in einem schwarz-grünen Bundeskabinett vorstellen können. Zuletzt stellten die niedersächsischen Grünen sechs Abgeordnete im Bundestag. Angesichts der erwarteten Stimmengewinne am 26. September rechnet Janßen aber künftig mit 16 Vertretern, vielleicht noch mehr.

Weniger Überraschungen bei der SPD

Gesetzt auf Platz eins bei der SPD: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Demgegenüber stehen bei dem gleichzeitig stattfindenden SPD-Parteitreffen in Hildesheim keine großen Überraschungen an. Arbeitsminister Heil auf Platz eins folgt Susanne Mittag aus Oldenburg auf Platz zwei und der Hannoveraner Matthias Miersch auf Platz drei. Bundesgeneralsekretär Lars Klingbeil ist auf Platz fünf gesetzt. Die Hannoveranerin Yasmin Fahimi ist auf Platz acht platziert. Aus der SPD-Landtagsfraktion will Ex-Kultusministerin Frauke Heiligenstadt in den Bundestag sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christos Pantazis und die Wolfenbütteler Landtagsabgeordnete Dunja Kreyser.

Gewählt werden soll schließlich die Landtagsabgeordnete Hanna Naber zur neuen Generalsekretärin der Niedersachsen-SPD. Die Oldenburgerin wurde bereits vor mehr als einem Jahr für dieses Amt auserkoren, jedoch nie von einem Parteitag gewählt, da dieser coronabedingt ausfiel. Seit Oktober vergangenen Jahres füllt sie kommissarisch das Amt an der Seite des Landesvorsitzenden Stephan Weil aus, der mit seinem Vorstand zur Wiederwahl ansteht.

Von Michael B. Berger