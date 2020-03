Sind Abiturienten in Niedersachsen die Dummen? Tatsächlich bestrafen hier die Lehrer schlechte Leistungen mit schlechten Noten. Das ist längst nicht in allen Bundesländern der Fall. In ihrem Buch „Der Abiturbetrug“ beklagen der SPD-Politiker Mathias Brodkorb und die Wissenschaftlerin Katja Koch gravierende Ungerechtigkeiten des deutschen Bildungssystems. Hier ihr Gastbeitrag für die HAZ: