Befragung entscheidet über Pflegekammer

Hannover

Eine große Online-Mitgliederbefragung soll über die Zukunft der niedersächsischen Pflegekammer entscheiden. Das hat Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) zu Beginn des Verfahrens deutlich gemacht, das am Mittwoch beginnen wird. Das Ergebnis des Meinungstests werde „politisch bindend sein“, sagte Reimann. Gehört werden sollen alle rund 80.100 Kammermitglieder.

Corona vereitelte den Meinungstest

Die Befragung sollte ursprünglich schon Mitte März stattfinden, doch machte die Corona-Krise den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. So war der Betrieb, der die Befragung durchführen sollte, eine inklusive Einrichtung und wurde wie andere Einrichtungen für Menschen mit Handicaps während des Lockdowns geschlossen. Nun soll die Befragung, die nicht nur die Frage zur Zukunft der Kammer beinhaltet, am Mittwoch beginnen und am 5. Juli abgeschlossen worden sein. Der Katalog umfasst auch zahlreiche inhaltliche Punkte etwa zur bisherigen Arbeit der Institution, zu ihrer Erreichbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Anzeige

Umstritten war die Pflegekammer von Anfang an, weil sie die Pflegenden zur Mitgliedschaft verpflichtete, was ein Teil als Zwang betrachtet. Besonders umstritten waren die Mitgliedsbeiträge, Fehler bei ihrer Berechnung ließen den Unmut wachsen. Abgestimmt werden soll nun aber über eine beitragsfreie Pflegekammer, weil sich die Regierungsfraktionen von SPD und CDU im vergangenen Jahr zu einer finanziellen Unterstützung der Kammer durch den Landeshaushalt durchgerungen haben. Die Kammer erfährt Unterstützung von SPD und Grünen, wird aber von der CDU nach wie vor skeptisch beäugt und von FDP und AfD bekämpft. Insofern kann die große Koalition nicht umhin, die Befragung als politisch bindend zu betrachten. Die Kammer hat in der Corona-Zeit und nach dem Wechsel ihrer Präsidentin allerdings etwas Boden wettgemacht, weil sie die inneren Turbulenzen beendete.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Kammer wird beitragsfrei sein

Sozialministerin Carola Reimann erklärte am Mittwoch: „Mit der Mitgliederbefragung wollen wir den politischen Dauerkonflikt um die Pflegekammer in Niedersachsen endlich beenden. Die Pflegekräfte haben nun das Wort und können selbst entscheiden, ob sie die beitragsfreie Pflegekammer zur Vertretung ihrer berufsständischen Interessen wollen.“ Klar sei, dass es eine beitragsfinanzierte Kammer in Niedersachsen nicht mehr geben werde. Reimann erklärte, sie hoffe auf eine hohe Beteiligung an der Befragung.

Die FDP-Sozialpolitikerin Sylvia Bruns kritisierte die Reihenfolge des Onlinefragebogens als „irreführend“, da die Frage nach der Zukunft der Kammer erst am Schluss komme. So würden die Pflegenden „hinters Licht geführt“, wenn sie sich erst durch einen langen Fragekatalog „quälen“ müssten, bevor die Zukunftsfrage komme.

Lesen Sie auch

Von Michael B. Berger