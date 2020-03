Bleiben Sie munter!

xxx

Die Regierung hat angewiesen, zum Lachen in Niedersachsen in den Keller zu gehen, oder, sofern das Haus über keinen Keller verfügt, in den Hauswirtschaftsraum, sofern dieser freigeräumt und von außen gut belüftet ist. Lachsalven sind nur noch zwischen 25 und 26 Uhr abzufeuern und dann möglichst in die Luft. Treffen sie ein Familienmitglied, dann schauen Sie bitte erst betroffen, dann verschämt zur Seite oder auf den Boden. Sprüche wie „man gönnt sich ja sonst nichts“ sind in dieser Situation völlig abwegig. Schauen Sie ernst oder mindestens unbeteiligt. Corona-Nachrichten kommen jetzt minütlich. Halten Sie die Luft an und hören Sie auf zu lachen. Den Anweisungen der Humorpolizei ist unbedingt Folge zu leisten. Auch ein leichtes Grinsen ist geeignet, vor Publikum einen Volkszorn zu erregen. Die Zeiten sind ernst, passen Sie ihre Mimik dementsprechend an.

Einem Schaf die Nase kraulen?

Das war, liebe Papierkorbfreunde, natürlich Spaß. Achtung Satire, halten Sie Abstand! Ja, so ist gut. Auch die Humorproduktion leidet wie das Familienleben, das in Zeiten drohenden Hausarrests nicht immer nur Grund zur Freude bietet. Sagte Kurt Tucholsky nicht, dass die Familie grundsätzlich nicht auseinandergeht, weshalb sie bei Revolutionen stets Gefahr laufe, erschossen zu werden? Es wird jedenfalls interessant sein, ob uns die Historiker nach diesen Corona-Monaten später von einem Anstieg der Geburtenraten oder der häuslichen Gewalt berichten. Möglich ist beides, bohrend vor allem die wachsende Langeweile. Nicht jeder hat ein Schaf draußen vor dem Haus auf der Weide wie offenbar die ehemalige Grünen-Landtagsfraktionsvorsitzende Anja Piel, die meinte, in der Quarantänelage würde der Anruf bei der eigenen Mutter ebenso helfen wie „einem Schaf die Nase zu kraulen“. In diesen harten Zeiten möchte man kein Schaf sein ...

Aber Spaß beiseite. Selbst der amerikanische Präsident hat sich einem Corona-Test unterzogen, wobei nicht wenige meinen, ein Idiotentest wäre sinnvoller gewesen. Und Boris Johnson, Premier des wundervollen Großbritannien, wollte sein Volk anfangs ordentlich durchseuchen lassen. Jetzt rudert er voll zurück und hört auf den Rat der Virologen. Der nächste Bundespräsident sollte übrigens in jedem Fall ein Virologe sein. Nichts gegen Steinmeier, der die Sache prima macht, aber der ist Jurist und kein Virologe. Apropos „der“ Virus oder „das“ Virus: Beides möglich, weil leider nicht nur der/die/das verdammte Virus wandelbar ist, sondern auch die deutsche Sprache.

Vorletzte Fragen

Eine der ungeklärten Fragen in diesen Tagen ist, warum die Deutschen ausgerechnet Toilettenpapier horten, (obwohl in absoluten Krisenzeiten ein ordentliches Zeitungsabonnement der beste Helfer in allen Lagen sein kann), während die Franzosen Rotwein und Kondome hamstern und die Holländer Hasch. Wohl eine Frage der Lebenseinstellung. Nicht nur der Teufel scheißt, wie es im Sprichwort heißt, eben auf einen großen Haufen. Dass gebrauchtes Toilettenpapier jetzt auf dem Schwarzmarkt günstig erhältlich sein soll, ist jedenfalls eine Latrinenparole. Oder, wie es auf Neudeutsch heißt, Fake News.

Bleiben Sie munter!

Von Michael B. Berger