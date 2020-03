Von Flaschen und Fröschen

Ja, jetzt geht es wohl los, die Leipziger Buchmesse gibt es nur noch virtuell wie auch die Bundesliga bald nur noch eine virtuelle Erscheinung sein wird, obwohl man mit den „Geisterspielen“ doch höchst elegant das elende Hooligan-Problem aus der Welt geschafft hat. Aber wie wird es mit der Humorproduktion in deutschen Landen, wenn auf jedes Hatschi („ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf dass er sich ein Opfer fasse...“) schon mit giftigen Blicken reagiert wird, als seien die Aussätzigen aus dem Mittelalter wiederauferstanden? Und wann endlich erscheint der deutsche Gegenwartsroman „Liebe in Zeiten von Corona und Massenwahn?“ Fragen über Fragen.

Was wird aus dem „Weltknuddeltag“?

Auf der Suche nach humorigen Nachrichten (wird schwer, wenn das öffentliche Leben im Ernst der Ansteckungsangst erstirbt) stoßen wir unvermittelt auf einen humorigen Text der Deutschen Presseagentur, den wir uns im Januar beiseite gelegt hatten. Überschrift: „Umarmt euch – warum uns körperliche Nähe guttut.“ Ein Text wie aus uralten Zeiten, ein geradezu utopisches Fragment, verfasst noch im Januar zum „Weltknuddeltag“: „Eine Umarmung kann Glückshormone freisetzen und das Wohlbefinden steigern“. War übrigens am 21. Januar dieser Gedenktag, den die Engländer „National Hugging Day“ nennen...

Und was macht die Evangelische Kirche? Sagt Gottesdienste ab, haufenweise. Weil sich dort angeblich „Risikogruppen“ zusammenfänden. Hat Jesus das gemeint mit seinem Spruch, nach dem die „Mühseligen und Beladenen“ zu ihm kommen sollten? „Ich will Euch erquicken“ hieß die Begründung. Warum baut die Evangelische Kirche in diesen Corona-Zeiten nicht ihren ungeheuren Vorteil aus, dass der normale Sonntagsgottesdienst als ziemlich schlecht besuchte Veranstaltung gilt? Wo sonst hat man eine ganze Kirchenbank für sich allein? Loben wollen wir in diesem Zusammenhang die nicht ganz so vernunftbetonte hannoversche Marktkirche, die ihre Tore nicht verschließt, sondern verunsicherten Gläubigen Obdach bietet.

Ein Froschmann im Landtag

Wo wir grade bei den Mühseligen und Beladenen sind: An dieser Stelle wollen wir auch an die Aufopferungsreiche Arbeit unserer Landtagsabgeordneten denken, die trotz aller Gefahren noch Petitionsausschüsse und andere Gremien besuchen. Als eine Art Froschmann sah man dort diese Woche den AfD-Geschäftsführer Klaus Wiechmann auftauchen, der als früherer Kabarettist weiß, wie man sich qualvoll in Szene setzen kann. Der Mann, geistiges Haupt der AfD-Landtagstruppe, erschien mit Mundschutz und Taucherbrille im Landtag, sodass man ihn kaum erkennen konnte. Manchmal hat so eine Corona-Krise auch ihr Gutes.

Indes: Die Taucherbrille, die einen Friedrich Merz zur Unkenntnis entstellen könnte, müsste erst erfunden werden. So tat der wackere Christdemokrat gut daran, sich kürzlich mit offenem Konterfei einem ZDF-Reporter zu stellen. Nur dass im Hintergrund ein paar sehr teure Prosecco-Flaschen der Marke „Valdo“ standen, sorgte für heftigen Spott im Inter-Netz. Aber wenn sich jeder Politiker dafür entschuldigen müsste, dass hinter ihm ein paar teure Flaschen stehen, was wird dann aus der deutschen Politik?

Fragen über Fragen. Bleiben Sie gesund. Und munter!

Von Michael B. Berger