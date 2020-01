Von Angie und Knallfröschen

Na bitte, Hannover ist auf dem Weg zur Kulturhauptstadt Europas einen entschiedenen Schritt weiter. So können die Besucher des Landesmuseums jetzt Angela Merkel als Quietscheente bewundern, wie nicht nur die Deutsche Presse-Agentur vermeldet. Denn die „ Duckomenta“ ist in Hannover zu Gast. In Hildesheim, das ebenso Kulturhauptstadt werden will, war sie schon. Immerhin ist man im Komischen der großen Nachbarin voraus, obwohl die hannoversche Rathausaffäre auch nicht frei von Komik ist.

Wir haben übrigens irgendwann aufgehört, über die Kanzlerin zu lästern, die anfangs als der „Sprechende Hosenanzug“ auch ein ständiger Gast des Papierkorbs war. Doch seitdem rechte Glatzen aus dem Osten und auch Schlichtbehaarte aus dem Westen über unsere Regierungschefin herziehen, macht das keine Freude mehr, zudem man sicher sein kann, dass sie weit mehr Ahnung hat als alles andere, was da so auf der Regierungsbühne herumkreucht. Markus Söder könnten wir uns übrigens auch gut als Quietsche-Ente im Landesmuseum vorstellen. Oder als ausgestopften Knallfrosch. Ein großes Maul hat er ja.

Angela Merkel – irgendwie beruhigend

Es ist auch beruhigend in diesen kriegslüsternen Zeiten, wo die Amis einfach mal eine Todesdrohne in den (befreundeten) Irak schicken, um einen iranischen General in die Luft zu sprengen, den vorher außer den Geheimdiensten keine Sau kannte, Angela Merkel in der Regierung zu haben. Sie sieht zwar nicht unbedingt besser aus als Trump, kneift aber keine Frauen in den Schritt und verschickt auch keine saublöden Tweets. Sie ist einfach seriös, und das ist in diesen Zeiten selten, weshalb wir zu einer kleinen Eloge über Angie ansetzen wollen, nach der immerhin ein Pinguin im hannoverschen Zoo benannt ist. Trump möchten wir uns eher im Sauriermuseum in Münchehagen vorstellen. Oder auf der benachbarten Deponie. Doch jeder weitere Wunsch wäre unchristlich, deshalb brechen wir an dieser Stelle ab.

Loccumer Routine: Hölzchen, Stöckchen, Butterkuchen

Besonders christlich werden Niedersachsens Politiker, wenn sie einmal im Jahr zum Epiphaniasempfang der Landeskirche nach Loccum pilgern und im Kloster Butterkuchen gereicht bekommen, der frischer ist als die Exponate im benachbarten Münchehagen. Unchristlich sind mitunter nur die Temperaturen in der Klosterkirche, denn der Ausfall irgendwelcher Heizungsanlagen scheint schon zum Running Gag der Veranstaltung geworden zu sein, der nicht selten laufende Nasen folgen. Ein kleines Highlight war stets die Rede des Abtes Horst Hirschler, der die Kunst vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen, zu olympischer Reife gebracht hat. Mit 86 gibt Hirschler nun sein Abtsamt ab. Die Rede mit geradezu gnadenlos göttlich-abrupten Übergängen wird fehlen.

