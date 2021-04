Hannover

Das nennen wir mal einen sinnvollen Vorschlag: Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza hat eine App entwickeln lassen, die sich an Jugendliche und Heranwachsende zwischen 14 und 20 Jahren richtet. Sie heißt „voll erwischt“ und zielt auf junge Menschen ab, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. „Sie soll es jungen Beschuldigten ermöglichen, sich schnell und unkompliziert über Fragen zu informieren, die man vielleicht nicht so gerne stellt“, schreibt das Justizministerium: „Wie läuft ein Ermittlungsverfahren? Wie eine Gerichtsverhandlung? Wann kann ich noch mit einer Bewährung rechnen?“

Ach, so eine App wünschten wir uns auch für unsere Politiker. Nicht erst, wenn sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten (was nur wenige tun). Aber bei blöden Äußerungen, Schönrednerei, Bluffs und tumbem Gehabe wäre eine solche App doch eine nützliche Hilfe. Man muss sich ja nicht gleich hinstellen wie die Kanzlerin vor den Ostertagen und sich entschuldigen, dass die nächtens beschlossene Osterpause doch nicht komme, weil man in der wohlweisen Ministerpräsidentenkonferenz nicht bedacht habe, was das alles zur Folge haben könnte. Voll erwischt. Das erinnerte doch sehr an Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wobei es eigentlich sechzehn sind und Schneewittchen eigentlich auch nicht mehr so recht passt. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schlaueste im ganzen Land?

Höhere Sphären

Der Trickreichste ist sicherlich Markus Söder, der keine Lanz-Sendung auslässt, sich fintenreich in Szene zu setzen. Das Schlimme nur: Die meisten fallen, glaubt man den Umfragen, auf den Sprücheklopfer rein, von dem ein Horst Seehofer keinen Gebrauchtwagen kaufen würde. Und jetzt will der bayerische Ministerpräsident auch noch Sputnik V beschaffen. Sich im Kampf um die Kanzlerkandidatenschaft gleichsam mit Ostimporten gesund impfen. Immun gegen moralische Grundsätze scheint er bereits, der Söder. Sputnik heißt auf Deutsch übrigens „Begleiter“, auch „Satellit“. Der schaffte es in 96 Minuten einmal um die Erde, bis er nach 92 Tagen verglühte, als er in tiefere Schichten der Erdatmosphäre gelang. Mal sehen, wie es dem Söder geht, wenn er in höhere Sphären oder tiefere Schichten gelangen sollte.

Apropos höhere Sphären: Ein Ehepaar aus Cuxhaven will mit einem Pinguin-Rekord ins Guinness-Buch der Rekorde aufsteigen. Über 26.000 Exemplare umfasst ihre Sammlung, der kleinste soll so groß sein wie eine Ein-Cent-Münze, der größte sei mehr als 1,90 Meter. Ach, du dickes Ei. Und alles in der eigenen Wohnung, gottlob nicht in Echt, sondern in Plüsch, Plastik, Metall oder nur Motiv. Das Guinness-Buch wäre auch ein Fall für die „Voll-erwischt-App“. Oder?

Bleiben Sie negativ!

Von Michael B. Berger