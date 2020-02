Auftritt in Barsinghausen: Will Björn Höcke die niedersächsische AfD aufmischen?

Hannover

Wird der Machtwechsel in der niedersächsischen AfD in Barsinghausen eingeläutet? Nach HAZ-Informationen ist das der Ort, an dem der Thüringer Vorsitzende und „Flügel“-Anführer Björn Höcke am 15. April erstmals offiziell vor Parteimitgliedern in Niedersachsen sprechen wird. Oder besser gesagt: halboffiziell. Denn eingeladen hat ihn nicht der Landesverband, sondern die beiden Landtagsabgeordneten Peer Lilienthal und Stephan Bothe, die die Veranstaltung aus eigener Tasche finanzieren.

Landeschefin Dana Guth war zunächst beim „Niedersachsen-Abend“ am 15. April nicht als Rednerin vorgesehen, darf aber jetzt doch ein Grußwort sprechen. In- und außerhalb der Partei werten viele den Auftritt von Höcke als offene Kampfansage des völkisch-nationalen „Flügels“ an die eher gemäßigte Landeschefin und Höcke-Kritikerin. Auf dem Foto zur Veranstaltung ist Guth nicht zu sehen, dafür aber Höcke, Lilienthal, Bothe und der Bundestagsabgeordnete Jens Kestner.

350 Mitglieder erwartet

Die AfD hat den Ort der Veranstaltung noch nicht offiziell bekannt gegeben. Lilienthal sprach in dieser Woche von zwei angemieteten Hallen: eine im Südwesten der Region Hannover und eine im Nordosten. Doch das ist offenbar nur Ablenkung. Genauso wie vielleicht auch der angekündigte Charakter des Treffens, zu dem rund 350 Parteimitglieder erwartet werden. Ob die Presse zugelassen wird, ist offen.

„Mir geht es darum, eine interessante Person einzuladen“, sagte Lilienthal. Mit einem geplanten Rechtsruck der AfD in Niedersachsen habe das nichts zu tun. Er selbst sei kein „Flügel“-Mitglied. Dass Höcke für ihn ein „interessanter Mann“ ist, vor allem nach dem Coup bei der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen, daran lässt Lilienthal keinen Zweifel.

Guth muss kämpfen

Konkurrenten machen Dana Guth, Landesvorsitzende der AfD Niedersachsen und Fraktionsvorsitzende im Landtag, beide Posten streitig. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Guth muss in diesem Jahr vermutlich gleich an zwei Fronten um ihre Macht kämpfen. Den Landesvorsitz will ihr dem Vernehmen nach Jens Kestner streitig machen, ein „Flügel“-Mann. Auch der Name des Bundestagsabgeordneten Dietmar Friedhoff fällt in diesem Zusammenhang, ebenfalls ein Gefolgsmann von Höcke.

Friedhoff hatte bereits vor zwei Jahren gegen Guth und den damaligen Landesparteichef Armin-Paul Hampel kandidiert. Am Ende setzte sich Guth nach langem Machtkampf gegen Hampel durch. Der nächste Parteitag ist allerdings noch nicht terminiert, weil sich die AfD reihenweise Absagen von Veranstaltungshallen in Niedersachsen eingehandelt hat. Gegen drei Betreiber will die Partei jetzt klagen.

Lilienthal als Konkurrent?

Im November muss Guth womöglich auch um den Fraktionsvorsitz fürchten. Ausgerechnet Lilienthal, Finanzexperte der Fraktion und ein guter Redner, wird in AfD-Kreisen als Konkurrent genannt. Wie groß der Rückhalt für Guth im Landesverband ist, lässt sich nur schwer sagen. Die Zahl der offenen Kritiker ist überschaubar, aber lautstark.

In der neunköpfigen Fraktion soll bereits vor längerer Zeit in internen Gesprächen das Wort „Putsch“ gefallen sein. Wo genau die Kampflinien verlaufen, ist aber auch hier nicht ganz klar. Nimmt man die Nähe zu Höcke als Gradmesser, könnte man neben Lilienthal und Bothe den Abgeordnete Harm Rykena nennen, der bei einem Vortrag von Höcke Anfang Februar vor rund 50 Parteifreunden in der Wedemark dabei war. Guth, die nicht eingeladen war, hatte das konspirative Treffen später als „keinen guten Stil“ bezeichnet.

Von Marco Seng