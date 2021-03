Hannover

Der ehrenamtliche Vorsitzende des deutsch-islamischen Moscheeverbandes (Ditib), Mustafa Keskin, ist nach Angaben der Ditib zurückgetreten. Ihm wird vorgeworfen, in den sozialen Medien Hassbotschaften gegen Juden und Armenier verbreitet zu haben. Der Ditib-Landesverband in Hannover distanzierte sich energisch von Keskin. „In Göttingen wurde eine Grenze überschritten und das Fehlverhalten ist keiner Weise zu rechtfertigen“, erklärte Landesvorsitzender Ali Ihsan in einer offiziellen Mitteilung der Ditib.

Die Falken wurden fündig

Aufgefallen sind die merkwürdigen Botschaften der sozialistischen Jugendorganisation Falken in Göttingen. Sie hatten nach Worten von Christopher Kranß einen Blick auf die Einträge des Göttinger Ditib-Vorsitzenden in sozialen Medien geworfen. Man berate gerade einen Antrag der Ditib-Jugend, die Vollmitglied im Landesjugendring werden will. Auf Keskins aktuellem Whats-App-Profil entdeckten sie etwa ein Bild, das Donald Trump und Joe Biden als „alte“ beziehungsweise „neue“ Marionette des Investmentbankers Jacob Rothschild darstellt – ein klassisches antisemitisches Motiv.

„Die Familie Rothschild fungiert in antisemitischen Verschwörungsmythen und Weltbildern seit langer Zeit als Platzhalter für ,die Juden‘, die über die Finanzmärkte die Regierungen und die Welt beherrschen würden“, schrieben die Falken an den Ditib-Landesverband. Auf Keskins Facebook-Seite fanden die Göttinger weitere antisemitische und antiisraelische Posts und Bilder. So seien in einem persönlichen Post seit 2013 israelische Soldaten etwa als „jüdische Hunde“ bezeichnet worden. Andere Bilder und Posts suggerieren, dass Juden und Israelis gezielt Kinder töten würden. Auf einem Bild etwa werden die geografischen Umrisse Israels als großes Messer gezeichnet, das in das Herz eines Kindes gerammt wird.

„Wir dulden keine Menschenfeindlichkeit“

Der Ditib-Landesverband zeigte sich entsetzt. „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wird in unseren Reihen nicht geduldet und widerspricht unserem religiösen Selbstverständnis und den Satzungsprinzipien“, erklärt Ditib-Geschäftsführerin Emine Oguz der HAZ. Dem Landesverband gehörten 84 Moscheegemeinden an.

Bei einer großen Menge an ehrenamtlichen Akteuren könne es der ehrenamtliche Landesvorstand aber nicht stetig gewährleisten, dass jedes private Profil in den vielen unterschiedlichen sozialen Medien kontrolliert werde. Man müsse allen daher einen Vertrauensvorschuss gewähren. „Als wir in Kenntnis gesetzt worden sind, sind wir unverzüglich auf den Vorsitzenden der Göttinger Moscheegemeinde zugegangen, und er musste für sein Fehlverhalten auch die Konsequenzen ziehen“ erklärten Ihsan und Oguz am Donnerstag. „Mit seinem unverzüglichen Rücktritt ist die Aufklärung jedoch nicht erledigt, sondern sie wird intern weiter beraten.“ Es sei schlimm, dass durch solche Vorgänge der gesamte Moscheeverband Ditib in Verruf gerate, sagte Oguz.

Als Göttinger Ditib-Vorsitzender war Keskin jahrelang im interreligiösen Dialog engagiert. Er beteiligte sich unter anderem am „Runden Tisch der Religionen Abrahams“. Keskin selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Gegenüber dem NDR erklärte er, dass er sich gegen den Vorwurf des Antisemitismus wehre. Seine Posts seien gegen Israel gerichtet.

Von Michael B. Berger