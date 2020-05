Wissenschaftler forschen, Politiker handeln – was sich einfach anhört, ist manchmal durchaus schwierig. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) suchte jetzt im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig Rat in der Corona-Krise. Doch nicht immer haben die Wissenschaftler Antworten auf die Fragen des Politikers.