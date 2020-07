Hannover

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat die Landesregierung die Niedersachsen aufgefordert, sich im Herbst gegen Grippe impfen zu lassen. „Das nächste, was auf uns zukommt, ist das deutliche Werben um eine Grippeschutzimpfung“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabes, Heiger Scholz, am Dienstag. Es wäre problematisch, wenn ein zweite Corona-Welle mit einer starken Grippesaison zusammentreffen würde. „Es geht immer darum: Was verkraftet das Gesundheitssystem?“, sagte Scholz. Es gebe zwar nicht genug Impfstoff für alle, aber jeder zweite Bürger könne sich impfen lassen.

Keine Hotspots mehr

Scholz sieht Niedersachsen viereinhalb Monate nach dem Corona-Ausbruch auf einem guten Weg. Es gebe in der Fläche nur wenige Infektionen und eigentlich keine Hotspots mehr. „Wir sind in Niedersachsen gut durch die Krise gekommen. Wir wollen hoffen, dass es auch so bleibt“, sagte Scholz. Die nächsten Wochen und Monate würden darüber entscheiden. „Wenn wir das Erreichte nicht gefährden wollen, werden wir weiter behutsam bleiben müssen.“ Scholz nannte das Verbot von Großveranstaltungen, die Abstandsregeln und das Tragen von Alltagsmasken als wichtigste Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

In Niedersachsen wurden bis Dienstag insgesamt 13.790 Corona-Infektionen registriert. Das waren 22 mehr als am Vortag. Derzeit seien rund 400 Menschen an Covid-19 erkrankt, sagte Scholz. 191 Personen würden im Krankenhaus behandelt.

Krisenstab tagt 90 Mal

Scholz resümierte, dass die vergangenen Monate für die Regierung ein „Ausnahmezustand“ gewesen seien. Der Krisenstab habe seit März 90 Mal getagt, anfangs sieben Tage in der Woche. Es habe in diesem Zeitraum Tausende Bürgeranfragen gegeben. „Alleine unser Haus erhält noch 150 bis 200 Anfragen am Tag“, sagte Scholz. Im Sozialministerium seien immer noch 150 Mitarbeiter mit der Krisenbewältigung befasst. Einen großen Teil der Last würden auch die Landkreise und ihre Gesundheitsämter tragen. Scholz: „Das ist einmal mehr ein Höhepunkt dessen, was der deutsche Föderalismus und auch die deutsche Verwaltung leisten können.“

Von Marco Seng