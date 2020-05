Agrarpolitik: Fördern die Subventionen vor allem die großen Höfe – und beschleunigen das Aussterben der kleinen?

Hannover

In Niedersachsen werden zwölf Mal so viel Tiere gehalten wie hier Menschen leben (101 Millionen Tiere gegenüber gut 7,9 Einwohner), die Anzahl der pro landwirtschaftlichem Betrieb gehaltenen Tiere nimmt zu, die der Betriebe hingegen ab. Das sind nur einige der Ergebnisse einer Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kinder und Friedrich Ostendorff an das Bundeslandwirtschaftsministeriums, die auf eine veränderte Förderpolitik der Landwirtschaft abzielt.

Große Höfe legen zu, kleine verschwinden

In ihrer Anfrage haben die Grünen nach den langfristigen Entwicklungen im Agrarbereich gefragt, etwa nach der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Niedersachsen. Die ist im Zeitraum der letzten Erhebungen (2010 und 2016) um 3937 Betriebe zurückgegangen, wobei die Zahl der Einzelunternehmer sogar um 4763 absank, während die Anzahl der Großbetriebe zunahm (4542 Personengesellschaften statt 3836 im Jahr 2010). Auch die Zahl der Betriebe, die größere Flächen als 200 Hektar haben, nahm in diesem Vergleichszeitraum um 512 zu, während kleinere Betriebe merklich schrumpften. Auch nahm die durchschnittliche Fläche, die einem Betrieb zur Verfügung stand, beträchtlich zu – bei Milchkuhbetrieben etwa um 14,2 Hektar und bei Schweinehaltungsbetrieben um 12,8 Hektar.

Die Grünen fragten die Bundesregierung auch nach der Verteilung der Agrardirektzahlungen durch die EU. Hier erhielt jeder Betrieb in Niedersachsen im Haushaltsjahr 2018 im Durchschnitt etwa 16.600 Euro der Agrarföderung. Allerdings war die Verteilung der Fördermittel sehr ungleich. 2192 der insgesamt 46.774 Betriebe (das sind 4,7 Prozent) erhielten 18,7 aller Fördermittel: Hier flossen mehr als 100.000 Euro in einen Betrieb, insgesamt 145 Millionen Euro. Auf einen Bruchteil der Betriebe (475; das entspricht einem Prozent) konzentrierten sich immerhin 70,7 Millionen Fördermittel –mehr als 9 Prozent aller Direktzahlungen im Jahr 2018 (776, 7 Millionen Euro). Einen ähnlich hohen Betrag (gut 76 Millionen Euro) erhielten 23.406 Betriebe der unteren Kategorie. Das oberste Prozent, rechnen die Grünen vor, erhält also fast ebenso viel wie die unteren 50 Prozent.

Extreme Ungleichheit in der Förderpolitik

Für Kindler und seinen Parlamentskollegen Ostendorf ist es „ein Skandal“, dass ein Prozent der größten Betriebe mit 70 Millionen Euro etwa so viel erhalten wie 50 Prozent der kleineren Betriebe. Die extreme Ungleichheit in der Förderpolitik fördere die industriellen Strukturen in der Landwirtschaft. Kleinere, ökologische Betriebe hätten das Nachsehen. Die EU-Fördergelder müssten stärker an ökologischen Kriterien wie Tierwohl, Qualität und Regionalität ausgerichtet werden. „Die Maxime kann nicht sein ’Immer mehr, immer größer’ für eine nachhaltige Landwirtschaft sein“, sagen die Parlamentarier.

Das Landvolk betrachtet die Grünen-Forderungen zur Umbau der Agrar-Direktzahlungen mit Skepsis. Immerhin gingen hohe Zahlungen an einzelne Empfänger oft nicht an Höfe sondern an öffentliche Betriebe. So zähle etwa das Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz zu den Topverdienern. Auch seien die Direktzahlungen an die Einhaltung zahlreicher Auflagen gebunden und würden an die Landwirte jetzt schon vielfältige Forderungen zu mehr Tier- , Umwelt- oder Naturschutz herangetragen. „Im Gegenzug vermissen wir leider Zusagen, wie den Landwirten der zusätzliche finanzielle Druck konkret honoriert werden soll“, sagt Landvolk-Sprecherin Gabi von der Brelie: „Daher finden wir es ein Stück weit unredlich, wenn Parteien oder Umweltverbände Hand an die Direktzahlungen legen und damit argumentieren, kleine Betriebe schützen zu wollen.“

Landvolk widerspricht: Auflagen begünstigen Höfesterben

Weitere Auflagen schreckten gerade die Besitzer kleinerer Höfe davon ab, ihren Kindern eine Zukunft in der Landwirtschaft zu empfehlen, sagt die Landvolk-Sprecherin. „ Die Grünen werden mit ihrem Vorschlag für weitere Umverteilungen der Direktzahlungen daher genau den gegenteiligen Effekt bewirken“, meint von der Brelie – eine Beschleunigung des Höfesterbens.

