Gastronomie, Kultur, Veranstaltungswirtschaft, Sport und andere dürfen in Niedersachsen künftig nur noch Genesene und Geimpfte zulassen, wenn sie das wollen. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag im Landtag an. Auch weitere Veränderungen bei den Corona-Regeln soll es geben.