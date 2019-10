Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Prognose für die Landtagswahl in Thüringen auf den Fernsehern erscheint, könnte der Wahlsieger bereits feststehen. Dabei ist zu dem Zeitpunkt noch keine Stimme ausgewertet. Dass die Prognosen dennoch häufig sehr präzise sind, liegt an einer komplexen Methodik der Wahlforscher.