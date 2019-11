Die Schüler, die bei Fridays for Future demonstrieren, fordern einen schnellen Kurswechsel in der Klimapolitik. Demokratische Entscheidungsprozesse verlaufen dagegen oft langsam. Im RND-Interview spricht der Historiker Andreas Rödder darüber, wie sich mit diesem Zielkonflikt umgehen lässt, was er von Extinction Rebellion hält und wie er die Perspektiven für Schwarz-Grün sieht.