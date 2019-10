Beim CSU-Parteitag am vergangenen Wochenende gab es jede Menge Streit über eine parteiinterne Frauenquote. In der Schwesterpartei CDU zeichnet sich nun womöglich eine ähnliche Entwicklung ab. Die Frauen-Union pocht jedenfalls auf eine verbindliche Mindestvorgabe für den Frauenanteil in Parteigremien und auf Wahllisten.