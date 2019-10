Hamburg

War hier etwa der Grinch am Werk? Unbekannte haben in Norderstapel in Schleswig-Holstein in nur einer Nacht 3000 Tannen auf einer Weihnachtsbaumplantage zerstört.

Wie die Polizei mitteilt, schnitten die Täter die Baumkronen der noch jungen Bäume ab. Die Zöglinge, die von der Straße und den Nachbargrundstücken aus einsehbar sind, wurden nicht beschädigt – darum fiel die Tat wohl nicht so schnell auf.

Die Polizei in Kropp sucht nun Zeugen der Tat.

RND/msc