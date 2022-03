Sie sang „Let It Go“ im Bunker und bewegte Millionen: Siebenjährige Amelia tritt in Stadion auf

Ihr Video ging um die Welt und schenkte Millionen von Menschen in Zeiten des Krieges einen Funken Hoffnung: Ein siebenjähriges Mädchen sang Anfang März in einem Luftschutzbunker in der ukrainischen Hauptstadt Kiew auf Russisch das bekannte Lied „Let It Go“ (deutsch „Lass jetzt los“) aus dem Disney-Film „Frozen“ („Die Eiskönigin“). Millionenfach wurde der knapp zweiminütige Clip in sozialen Medien geteilt und sogar die Sängerin des Originals, die Musicaldarstellerin Idina Menzel, meldete sich zu Wort.

Inzwischen befindet sich die kleine Amelia, so heißt die Siebenjährige, zusammen mit ihrer Großmutter und ihren Geschwistern in Polen, nachdem sie über die ukrainische Grenze fliehen konnten. Dort stand das Mädchen, das mit seiner Stimme zahlreichen Menschen auf dieser Welt einige Augenblicke des Friedens bescheren konnte, am Sonntag auf einer Bühne, um vor Tausenden von Menschen die ukrainische Nationalhymne zu singen.

Im Rahmen des Benefizkonzertes „Gemeinsam mit der Ukraine“ trat Amelia zusammen mit nationalen Größen Polens auf. Gegenüber „BBC Breakfast“ berichtete das Mädchen zuvor, es wolle sich bei allen Menschen bedanken, die „sich über meinen Gesang gefreut haben“.

RND/liz