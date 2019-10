Der Schauspieler Simon Pegg, bekannt aus der „Mission Impossible“-Reihe, hat für seinen neusten Film „Inheritance“ einige Kilos verloren. In dem Thriller spielt Pegg einen Mann, der als Geisel gehalten wird. Ein Instagram-Post, in dem Pegg seinen blanken Oberkörper präsentiert, rief bei vielen seiner Fans begeisterte Reaktionen hervor. Eine Nutzerin schrieb: „Wow! Amazing, well done“ („Unglaublich, gut gemacht“). Ein anderer gratulierte: „Congrats ... looking great“ („Glückwunsch ... sieht großartig aus“).

Wie die britische Zeitung „Daily Mail Online“ am Sonntag schrieb, habe die Transformation des Schauspielers, der vorher weniger für seinen durchtrainierten Körper bekannt war, bei seiner Frau Maureen McCann eher gegenteilige Gefühle ausgelöst. So sagte Pegg der Zeitung: „Meine Frau weinte deswegen, denn ich war fast nur noch Haut und Knochen, und darüber war sie nicht glücklich.“

Für die Abmagerungskur habe Pegg den Personal Trainer Nick Lower engagiert, der das gleiche Foto bereits im März teilte. Lower habe für den 49-Jährigen laut „ Daily Mail“ einen Fitnessplan entworfen, der neben einer Ernährungsumstellung sechs Tage hartes Training beinhaltete. Demnach musste Pegg zehn Kilometer am Tag laufen und ein intensives Zirkeltraining absolvieren.

