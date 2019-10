Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London hat die Polizei einen vierten Verdächtigen festgenommen. Zuvor waren bereits ein 38-Jähriger und eine gleichaltrige Frau festgenommen worden. Ihnen werden Menschenhandel in 39 Fällen sowie Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen.

Zwei Polizeibeamte stehen vor einem Krankenwagen an einem Krankenhaus in Broomfield. Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen-Anhänger im Hafen von Tilbury halten die Ermittlungen weiter an. Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa