Ein Betroffener berichtet: Dieser Mann kämpft seit zehn Wochen mit Corona

Leipzig/Berlin

„Ich schreibe euch heute aus dem Leben eines Corona-Patienten“, beginnt Gabriel Häuser seinen Facebook-Post am 16. Mai. Der gebürtige Wittenberger ist jung und hatte keinerlei Vorerkrankungen, trotzdem gehört er zu den Menschen mit einer Corona-Infektion, die Langzeit-Symptome durchleben.

Seit zehn Wochen ist Häuser schon krank. Auf Schüttelfrost folgten Husten und Atemnot. Keine ungewöhnlichen Symptome für Covid-19. Doch nach den ersten drei Wochen kamen Herzrasen und Schmerzen in den Nieren und Lymphknoten hinzu. Seit Woche fünf leidet er unter Kribbeln und leichtem Taubheitsgefühl in Armen und Beinen. Und immer hatte er starke Kopfschmerzen. „Auch jetzt bin ich noch nicht hundertprozentig fit“, erzählt der 32-Jährige im Gespräch mit der „Leipziger Volkszeitung“.

Ungläubiges Belächeln von Ärzten und Bekannten

Durch das Herzrasen und die Atemnot hat Gabriel Häuser zeitweise Todesängste. „Aber das Schlimmste während der gesamten Zeit war das zum Teil ungläubige Belächeln von Ärzten und Bekannten, die mir durch die Blume mitteilten, bei einem Psychologen wäre ich am besten aufgehoben“, schreibt der Musiker auf Facebook. Doch ein Artikel in der britischen Zeitung „The Guardian“ über einen sehr ähnlichem Krankheitsverlauf ermutigte ihn. In dem Beitrag geht es um Paul Garner, der ausgerechnet Professor für Infektionskrankheiten an der Liverpool School of Tropical Medicine ist.

Warnung an Leugner und Verschwörer

Häuser, der mehrere Jahre in Leipzig lebte und Schlagzeuger in der deutsch-britischen Indie-Pop-Band „Kafka Tamura“ ist, warnt via Facebook. Er appelliert an alle Menschen, die das Virus verharmlosen, an die „Verschwörer mit geheimem WhatsApp-Wissen, die Covid-19 leugnen“ und an jene, „die uns zeigen, wie stark und cool sie sind, weil sie sich ohne Mund-Nasen-Bedeckung im ÖPNV bewegen“.

Liebe Facebook Gemeinde, ich schreibe euch heute aus dem Leben eines Corona Patienten, da mir der angehängte Artikel... Gepostet von Gabriel Häuser am Samstag, 16. Mai 2020

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Thüringen und Sachsen, über die die „ Leipziger Volkszeitung“ berichtet, und vor allem die teils diskutierte Aufhebung der Masken-Pflicht betrachtet er mit Sorge. „Klar ist es wichtig zur Normalität zurück zu kehren, doch gerade haben die Leute die Masken akzeptiert. Wenn die Pflicht aufgehoben wird, vergessen sie vielleicht sich richtig zu schützen“, sagt er.

Leipziger Virologe rechnet noch mit „Überraschungen“

„Sich lange hinziehende Symptome dürfen wir nicht als Spinnerei abtun“, sagt Professor Uwe Gerd Liebert, Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig, ebenfalls der „ Leipziger Volkszeitung“. „Vielmehr müssen wir sie ernst nehmen und den Betroffenen insbesondere durch Zuwendung und Anteilnahme begegnen. Niedergelassene Kollegen sollten ihre Patienten frühzeitig in den größeren Schwerpunktkliniken vorstellen und weiterbetreuen lassen. Alle Beteiligten können davon nur lernen und profitieren“, rät der Virologe.

Gegenwärtig bleibe nur eine symptomatische Therapie, da die Ursachen weitgehend unbekannt sein, erklärt Liebert weiter. Betroffen von einem so langen Krankheitsverlauf sei bislang nur ein sehr kleiner Teil der Infizierten, doch die „Ausprägungen der Folgezustände von Covid-19 hält sicher noch eine Reihe von Überraschungen parat“, sagt Liebert.

Auch andere organische und neurologische Symptome möglich

Neben den üblichen Symptomen und dem Befall der Lungen wisse man inzwischen auch von der Beteiligung anderer Organe wie Herz, Gefäße, Niere, Magen-Darm-Trakt und von vielfältigen psychischen und neurologischen Symptomen wie etwa dem Verlust von Geruchs- und Geschmacksinn, Abgeschlagenheit, Schwäche, Kopfschmerzen und Verwirrung bis hin zu Koma.

Auch Liebert sieht die geplanten Lockerungen der Bundesländer kritisch und mahnt: „Wir dürfen uns nicht in trügerischer Sicherheit wiegen, sondern sollten die gelernten und eingeübten vorbeugenden Maßnahmen weiter betreiben. Wissenschaft und Politiker bleiben aufgefordert, sehr genau hinzuschauen, wenn es zu einem lokalen Ausbruch kommt.“

Zweite Infektionswelle lässt sich vermeiden

Liebert ist sich sicher: Bei vernünftigem Verhalten, das keine vermeidbaren Risiken in Kauf nimmt, brauche sich Deutschland kaum vor der häufig thematisierten zweiten Welle in den kommenden Wochen und Monaten zu ängstigen. „Was allerdings im Herbst und Winter geschieht, das können wir nicht wirklich wissen und auch nicht vorhersagen.“

Von Pauline Szyltowski/RND