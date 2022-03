Kliniken in Norddeutschland treffen Vorbereitungen für Patienten aus der Ukraine

In Deutschland sind bereits Patientinnen und Patienten aus der Ukraine angekommen, weitere werden erwartet. Die Kapazitäten in den Krankenhäusern sind teilweise gering, jedoch tun sie ihr möglichstes, um sich auf weitere vorzubereiten. Besonders große Krankenhäuser in Niedersachsen und Bremen planen viele Patientinnen und Patienten aufzunehmen.