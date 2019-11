Bad Windsheim

Eine junge Autofahrerin hat sich in Bayern eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die 26-Jährige hatte den Wagen eines Familienangehörigen gestohlen, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Dieser informierte in der Nacht zum Samstag die Polizei, die kurz darauf das gestohlene Auto am Stadtrand von Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) entdeckte. Die 26-Jährige ignorierte dort aber die Signale der Streife zum Anhalten und flüchtete.

Ein Polizist schoss auf die Vorderreifen - die Frau gab Gas

Auf der Bundesstraße 470 umfuhr die Frau eine erste Polizeisperre bei Lenkersheim. Um einer zweiten Polizeisperre zu entkommen, durchbrach sie mit dem Pkw ein Hoftor bei Steinach. Bei einem Wendemanöver fuhr die 26-Jährige auf einen Polizisten los, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte und dabei leicht verletzte. Ein weiterer Polizist schoss zwei Mal auf den Vorderreifen des Autos, doch die Frau gab Gas und raste davon.

Kurz darauf wurde der Wagen mit plattem Reifen am Bahnhof Steinach gefunden - ohne die Fahrerin. Die Polizei suchte mit Hilfe von Suchhunden nach ihr, doch dann kehrte die 26-Jährige zu dem Fluchtwagen zurück und sich widerstandslos festnehmen. Die Frau blieb unverletzt, wurde aber in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags und Gefährdung des Straßenverkehrs.

RND/dpa