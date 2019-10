New York

Mehrere Frauen haben in einer New Yorker Bar gegen den wegen Vergewaltigung angeklagten Filmproduzenten Harvey Weinstein (67) protestiert. "Keiner sagt was, obwohl man nur wenige Meter entfernt von einem verdammten Vergewaltiger steht", schrie die Schauspielerin Zoe Stuckless vor dem Tisch Weinsteins, wie ein Video zeigt, das US-Medien am Donnerstag (Ortszeit) verbreiteten. Sie wurde daraufhin vom Personal gebeten, die Bar zu verlassen.

Auch weitere Frauen erhoben Medienberichten zufolge ihre Stimme, teilweise wurden sie von anderen Gästen dafür ausgebuht. Der tief gefallene ehemalige Filmmogul Weinstein hatte am Mittwoch an einer monatlich stattfindenden Veranstaltung für Schauspieler teilgenommen.

Video zeigt Protest gegen Weinstein

"Diese Szene war unangebracht, geradezu rüpelhaft und ein Beispiel dafür, wie man heutzutage von der Öffentlichkeit regelrecht zerquetscht wird", sagte ein Sprecher Weinsteins anschließend dem " Hollywood Reporter".

Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Vorwürfe gegen den 67-Jährigen erhoben. Bei einem Prozess gegen Weinstein, der im kommenden Jahr beginnen soll, geht es um lediglich zwei Vorfälle. Weinstein beteuert, sämtliche sexuellen Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.

