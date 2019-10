Hagen

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Ruhrgebietsstadt Hagen ein parkendes Auto angefahren, Fahrerflucht begangen. Er hinterließ eine ungewöhnliche Botschaft: eine beschriftete Serviette an der Windschutzscheibe des beschädigten Wagens mit den Worten "Sorry! Musste ausweichen und bin knapp bei Kasse".

Trotz Serviette ist die Sache noch nicht vom Tisch

Das Opfer - eine 43-Jährige Opel-Fahrerin - übergab die Serviette der Polizei. Wie die Behörde am Montag mitteilte, muss sich die Fahrerflucht am Samstag zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr ereignet haben. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen. Denn trotz Serviette ist die Sache noch lange nicht vom Tisch.

dpa/RND