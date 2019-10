Berlin

Eine 40 Jahre alte Autofahrerin ist in Berlin von einem umstürzenden Baum erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau war am Montagabend zusammen mit ihrem Ehemann im Grunewald unterwegs, als der Baum kurz hinter der Kreuzung Koenigsallee/ Hüttenweg ohne erkennbaren Grund auf das fahrende Auto stürzte. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach musste die Frau noch am Unfallort wiederbelebt werden und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie später verstarb. Der Ehemann wurde leicht verletzt.

RND/dpa