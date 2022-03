Berlin

Wegen zwei Reichskriegsflaggen haben sich nach Polizeiangaben dutzende Jugendliche in Berlin-Lichtenberg geprügelt. Die Schlägerei soll am Samstagabend auf einem Skatepark in der Rostocker Straße ausgebrochen sein, nachdem es zu einem Streit zwischen einigen der Beteiligten gekommen war, wie die Polizei mitteilte. Anlass des Streits waren laut einem Polizeisprecher zwei Reichskriegsflaggen, die ein 18-Jähriger bei sich geführt habe.

Nach den Angaben vom Sonntag wurden sieben Frauen und Männer im Alter von 14 bis 20 Jahren aus einer Gruppe von insgesamt 13 Leuten verletzt, darunter auch der Besitzer der Flaggen. Sie lehnten demnach eine medizinische Behandlung ab. Eine rund 20-köpfige zweite Gruppe soll bei Eintreffen der Polizei geflohen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Landfriedensbruchs.

RND/dpa