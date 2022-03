„Wozu sind Kriege da?“: 10-Jährige rührt Lena Meyer-Landrut mit Auftritt zu Tränen

Unterföhring

Ein 10-jähriges Mädchen hat sich am Freitag­abend mit einem Anti­kriegs­song in die Herzen der „The Voice Kids“-Jury gesungen. Berenike aus Leinefelde sang Udo Lindenbergs Hit „Wozu sind Kriege da?“ und rührte Sängerin Lena Meyer-Landrut damit zu Tränen. Nach dem letzten Ton fing dann auch das Mädchen selbst an zu weinen.

Schon im Vorfeld war der Clip von ihrem Auftritt vielfach im Netz geteilt worden. Laut Sat.1 wurde das Video bislang mehr als 15,5 Millionen Mal angeklickt und ist aktuell der meist­geteilte Facebook-Clip des Senders aller Zeiten. Doch Berenike hatte den Song gar nicht anlässlich des Ukraine-Kriegs ausgewählt – die Sendung mit ihr war nämlich bereits im Herbst 2021 aufgezeichnet worden. Die Schülerin sagte in der Sendung: „Meine Mutter findet das Lied so toll und hat es mir gezeigt.“

Für Berenike gab es am Ende auch ein Happy End: Die Juroren Wincent Weiß und Lena Meyer-Landrut drehten sich für sie um – das Mädchen entschied sich für das Team des Sängers.

RND/lob