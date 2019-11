Berlin

Am Sonntag findet das Halbfinale von " The Voice of Germany" ( SAT.1) statt und eigentlich war Rapper und Fanliebling Lucas Rieger (19) so gut wie gesetzt. Doch nun musste sich sein Coach Sido schweren Herzens von ihm trennen. Der Grund: Sängerin Freschta Akbarzada (23), ebenfalls aus dem Team Sido, lieferte in der letzten Show eine so sensationelle Coverversion von Christina Aguileras "The Voice Within" ab.

Sido war hin- und hergerissen: "Da oben sitzen zwei Performancegranaten und hier vor mir steht eine Stimmgranate", lobte er Freschta. Nachdem die beiden Coaching-Gegner Alice Merton (26) und Mark Forster (35) sich auch für Freschtas Auftritt begeisterten, schmiss Sido Lucas Rieger raus.

Dessen Fans waren entsetzt und schrieben auf Twitter etwa: "Der Sido trifft nur falsche Entscheidungen. Wahnsinn." Ein anderer postete: "Wenn wir die Coaches beurteilen dürften: Sido, Du warst mein Favorit. Aber hier ist Schluss. Du bist nicht gut genug fürs Halbfinale."

Etwas Gutes hat der Fanprotest dann doch: Erstmals in diesem Jahr hat man als ausgeschiedenes Talent die Möglichkeit, in die Show zurückzukehren. Dank des Riesensupports darf Rieger als neues Mitglied im Team von Online-Coach Nico Santos ("Rooftop") doch noch im Halbfinale auftreten.

Wenn wir die Coaches beurteilen dürften: Sido, Du warst mein Favorit. Aber hier ist Schluss. Du bist nicht gut genug fürs Halbfinale. Aber bleib dran und komm gerne wieder. #tvog — Huhu-Hidiho (@HidihoHuhu) October 31, 2019

Der Sido trifft nur falsche Entscheidungen. Wahnsinn. Dem Mädel eben ist in der Höhe die Stimme gebrochen und der räumt seinen besten Kandidaten weg.#tvog — Queen Tina York (@Bicolinchen) October 31, 2019

Eins steht schon mal fest: Dieses Jahr gewinnt Sido „The Voice Of Germany“ NICHT. #TVOG #TheVoiceOfGermany #TheVoice — Fabian (@swiss_fabian) October 31, 2019

RND/kiel