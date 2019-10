Lüneburg

Seit mehr als zwölf Jahren läuft „Rote Rosen“ nun schon im Nachmittagsprogramm des Ersten. Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört die Serie zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Typisch für Serien diesen Formats sind auch bei „Rote Rosen“ Beziehungsgeschichten der Protagonisten Hauptbestandteil der Handlung. Besonders für die Serie ist indes, dass eine Frau mittleren Alters im Mittelpunkt steht.

Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

Wie geht es in den nächsten fünf Folgen von „Rote Rosen“ weiter? In unserer Wochenvorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“: Start der 17. Staffel

Am 29. Oktober 2019 startet „Rote Rosen“ in die 17. Staffel. Wie für die Serie üblich wechselt die weibliche Hauptfigur. Als neue Protagonistin steht ab Folge 3001 Astrid Richter, gespielt von Claudia Schmutzler, für 200 neue Folgen im Mittelpunkt der Handlung. Das bedeutet auch, dass der Vorspann neu zusammengestellt wird. Alles andere bleibt beim Alten: „Rote Rosen“ läuft wie gewohnt um 14.10 Uhr im Ersten.

„Rote Rosen“: Das passiert in den nächsten Folgen

Hier informieren wir Sie über die Serie und geben einen Ausblick auf die nächsten fünf Folgen. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen.

Montag, 28.10.2019: Folge 3000

Gunter widersteht der Versuchung des Alkohols auf Hillis und Franks Abschied, nur um gleich darauf in der Gärtnerei einer Flasche Rum zum Opfer zu fallen. Im Rausch versucht Gunter, einen romantischen Abend für Merles Rückkehr aus Lauenburg vorzubereiten. Doch als Merle vor ihrer Gärtnerei aus dem Taxi steigt, sieht sie mit Schrecken, dass ihre Gärtnerei in Flammen steht – und Gunter ist noch drin!

Thomas ist schockiert, dass Johanna die Kaufhausbrücke nach ihm hat benennen lassen. Auch Johanna muss einsehen, dass sie zu weit gegangen ist.

Zwischen Alex und Judith kriselt es gewaltig. Alex sieht in ihrer Abreise nach Fuerteventura eine Chance für eine Auszeit, um sich darüber klar zu werden, ob sie noch eine gemeinsame Zukunft haben.

Cem erfährt irritiert, dass Amelie das einzige Beweisstück für ihre Fahrerflucht – Gregors Uhr – versilbert hat. Ohne den Hauch eines Skrupels hat sie sich eine Kette dafür gekauft. Cem fasst es nicht.

Glamour-Gipfel: in der 3000. Folge „Rote Rosen“ endet die 16. Staffel der Telenovela mit Gerit Kling als Hilli in der Hauptrolle. Sie übergibt den Staffelstab an Claudia Schmutzler, die die Hauptrolle der Astrid Richter in der neuen, 17. Staffel übernimmt. 3000 Folgen „Rote Rosen“ – ein Grund zum Feiern für die aktuelle, zukünftige und ehemalige Hauptdarstellerinnen.v. l. n. r. Anne Moll, Gerit Kling, Claudia Schmutzler, Madeleine Niesche, Maike Bollow. Quelle: ARD/Thorsten Jander

Dienstag, 29.10.2019: Folge 3001

Astrid kommt wegen eines Jobangebots zurück nach Lüneburg und tauscht sich zunächst mit ihrer alten Freundin Britta aus, von der sie erfährt, dass ihr damaliger Freund Henning auch noch in der Stadt ist. Sie verabredet sich mit ihm, aber er taucht nicht auf – sprunghaft wie früher. Stattdessen läuft Astrid in den mit dem Fahrrad vorbeirasenden Alex. Aber es ist nicht der Unfall, der für Astrid und Alex gleichermaßen die Zeit stillstehen lässt – es ist der Blick in die Augen des jeweils anderen. Liebe auf den ersten Blick ...

Merles Sorge um Gunter schlägt in Wut um, als sie erfährt, dass er betrunken das Feuer in der Gärtnerei verursacht hat. Eine weitere Alkoholismus-Phase von Gunter kann und will sie nicht durchstehen. Gunters Befürchtung, Merle könne sich von ihm trennen, scheint sich zu bestätigen.

Britta freut sich, dass Carla überraschend zurück in Lüneburg ist. Als Britta sie zufällig im Krankenhaus trifft, hat Carla eine gute Ausrede – aber es gibt einen Grund, warum Carla in der Onkologie sitzt.

Magic Moment: Astrid (Claudia Schmutzler, r.) kollidiert bei einem Fahrradunfall mit Alex (Philipp Oliver Baumgarten, l.) und kurz scheint die Welt für die beiden stillzustehen. Quelle: ARD/Nicole Manthey

Mittwoch, 30.10.2019: Folge 3002

Carla scheint die Lesereise gut zu tun. Sie ist voller Elan und sammelt ihre Freunde bei einem geselligen Essen um sich. Als Britta erschöpft feststellt, wie beneidenswert sie Carlas Leben gerade findet, gibt diese sich einen Ruck und spricht es endlich aus: Sie hat eine schockierende Diagnose bekommen.

Nach dem unsanften Zusammenprall mit dem jungen Koch Alex entspinnt sich zwischen ihm und Astrid ein humorvoller Flirt. Während Alex der Altersunterschied nicht zu interessieren scheint, ist er Astrid wohl bewusst. Zumal Tina, ihre ältere Schwester, sie undiplomatisch daran erinnert. Sie findet diesen Flirt peinlich!

Gunter ist Merle zutiefst dankbar, dass sie ihn nicht abschreibt. Doch als Merle bewusst wird, dass lieb gewonnene Erinnerungstücke ihres Lebens für immer verloren sind, verlässt sie ihre Kraft und sie bricht in Thomas‘ Armen zusammen.

Amelie versucht, Cem mit ihren typischen Spielchen eifersüchtig zu machen. Alex rät Cem, Amelie genauso zu begegnen. Cem nimmt sich das zu Herzen, obwohl es ihm schwer fällt.

Tina und Torben feiern ein glückliches Wiedersehen und entschließen sich zusammenzuziehen.

Alex (Philipp Oliver Baumgarten, r.) scheint der Altersunterschied zu Astrid (Claudia Schmutzler, l.) nicht zu stören. Quelle: ARD/Nicole Manthey

Donnerstag, 31.10.2019: Folge 3003

Carla sagt Britta, dass sie Brustkrebs hat. Es fühlt sich für sie selbst noch unwirklich an. Aber auch wenn Carla durch die Diagnose ziemlich gebeutelt ist, will sie sich durch den Krebs nicht die Freude am Leben nehmen lassen.

Cem und Amelie können ihre Differenzen nicht überwinden. Doch als beide sich im Affekt trennen, werden sie gleich darauf von ihrer Leidenschaft übermannt.

Astrid erlebt ein unbeschwertes Gespräch mit Henning über die gemeinsame Vergangenheit. Sie ist getroffen, als Tina es problematisch findet, mit ihrer Schwester unter einem Dach zu wohnen. Hat das früher so enge Verhältnis zu Astrid einen Riss bekommen?

Gunter kann das Krankenhaus verlassen. Doch für ihn und für Merle ist es schwer, in den gemeinsamen Alltag zurückzufinden. Als Thomas erfährt, dass allein Gunters Drang zum Trinken die Brandkatastrophe ausgelöst hat, kann er kein Verständnis mehr aufbringen. Gunter wird noch eine Weile mit den Schatten seiner jüngsten Vergangenheit zu kämpfen haben.

Carla (Maria Fuchs, r.) gesteht Britta (Jelena Mitschke, l.), dass sie Brustkrebs hat. Quelle: ARD/Nicole Manthey

Freitag, 01.11.2019: Folge 3004

Für Astrid könnte der Start in Lüneburg nicht besser laufen: Sie hat eine wundervolle Wohnung im Rosenhaus gefunden, die Chance, sich mit Tina auszusöhnen, in Britta und Henning gute Freunde und in Alex einen charmanten Verehrer. Jetzt muss sie nur noch den Vertrag für ihren neuen Job unterschreiben und ihr Glück ist perfekt. Doch statt eines Vertrags kommt eine E-Mail mit einer bösen Überraschung.

Gunter konfrontiert sich in der Gärtnerei mit den drastischen Folgen seines Trinkens und ist bereit, für den Kampf gegen den Alkohol die Hotelleitung an Amelie abzugeben. Doch als er beim Räumen seines Büros Alkohol findet, ist die Versuchung groß.

Amelie nutzt Gunters Schwäche aus, um ihm mit einem Bluff Prokura abzuringen. Sie ist am Ziel und will Erfolg. Dafür braucht sie vor allem loyale Mitarbeiter. Da passt es gut, dass Cem einen Job sucht. Der erlebt gerade ein Lehrstück in knallhartem, aber unfairem Business.

Carla ist entschlossen, sich ihr Leben nicht von der Krankheit diktieren zu lassen und will ihre Lesereise trotz Chemotherapie fortsetzen. Doch der Verlag sagt ihr ab.

Bei einem Besuch in der ausgebrannten Gärtnerei wird Gunter (Hermann Toelcke) klar, was er mit seinem Alkohol-Rückfall angerichtet hat. Quelle: ARD/Nicole Manthey

Wo spielt „Rote Rosen“?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006.

„Rote Rosen“: Sendetermine im TV und Livestream

Eine neue Folge „Rote Rosen“ läuft regulär montags bis freitags von 14.10 bis 15 Uhr im Ersten. Parallel zur Ausstrahlung im TV zeigt die ARD eine neue Folge immer auch im Livestream.

„Rote Rosen“: Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR, Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Zeit variiert)

NDR , Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

, Montag bis Freitag, 7.20 Uhr RBB , Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

, Montag bis Freitag, 10.30 Uhr MDR , Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

„Rote Rosen“: Darsteller und Rollen

Zu den langjährigen Darstellern der Serie gehören Gerry Hungbauer alias Thomas Jansen, Brigitte Antonius alias Johanna Jansen, Hermann Toelcke alias Gunter Flickenschild, Maria Fuchs alias Carla Saravakos und viele mehr.

Das sind Hauptdarsteller und ihre Rollen in der aktuellen Staffel:

Darsteller Rolle Dabei seit Gerry Hungbauer Thomas Jansen 2006 (mit Unterbrechung) Brigitte Antonius Johanna Jansen 2006 Hermann Toelcke Gunter Flickenschild 2007 Maria Fuchs Carla Saravakos 2008 (mit Unterbrechung) Jelena Mitschke Dr. Britta Berger 2009 (mit Unterbrechung) Joachim Kretzer Torben Lichtenhagen 2010 (mit Unterbrechung) Hakim-Michael Meziani Benjamin “Ben” Berger 2011 Anja Franke Merle Vanlohen 2011 Claus Dieter Clausnitzer Hannes Lüder 2012 Samantha Viana Eliane da Silva 2014 Wolfram Grandezka Gregor Pasch 2018 Lara-Isabelle Rentinck Amelie Fährmann 2019 Varol Sahin Cem Ergun 2019 Philipp Oliver Baumgarten Alexander “ Alex” Maiwald 2019 Katrin Ingendoh Judith Schäfer 2019 Herbert Ulrich Henning Maiwald 2019

