An Corona erkrankt: Maybrit Illner kann ihre ZDF-Talkshow nicht moderieren

Maybrit Illner kann am Donnerstagabend (22.15 Uhr) ihre Talkshow im ZDF nicht moderieren. Die 57-Jährige sei am Morgen positiv auf Corona getestet worden und habe „sämtliche Erkältungs­symptome“, wie der Sender mitteilte. Illner müsse deshalb zu Hause bleiben. Vertreten wird die Moderatorin von Theo Kroll, dem Leiter des ZDF-Hauptstadt­studios in Berlin. Thema der Sendung ist der „Krieg in der Ukraine“.

Leider heute früh positiv getestet und mit sämtlichen Erkältungssymptomen - Maybrit #illner muss zu Hause bleiben. Gute Besserung!

Und ein Dankeschön an @TheoKoll , der kurzfristig übernimmt.



Alle Infos zur Sendung: https://t.co/RDIbZl4kYQ#NATO #Sanktionen #Ukraine #Putin — maybrit illner (@maybritillner) March 17, 2022

Gäste sind Wirtschafts­minister Robert Habeck (Grüne), die FDP-Verteidigungs­expertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, SPD-Politiker Michael Roth, Brigadegeneral a.D. Erich Vad, früherer militärischer Berater von Angela Merkel, und der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk.

Es ist nicht das erste Mal, dass Maybrit Illner ihre Talkshow nicht moderieren kann. Mehrfach wurde sie in der Vergangenheit vom ZDF-Journalisten Matthias Fornoff, dem Leiter der Hauptredaktion „Politik und Zeitgeschehen“, vertreten.

RND/seb