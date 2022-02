Hannover

Im „Ostfriesensturm“ löst Kommissarin Ann Kathrin Klaasen ihren 16. Fall. Es ist der bisher persönlichste Ostfriesenkrimi von Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf (68).

Hallo, Herr Wolf!

Ach, wie schade, dass wir nur telefonieren können, Sie müssten mich jetzt sehen, ein Bild für die Götter (lacht)!

Weil ...?

Ich signiere gerade mein neues Buch, den „Ostfriesensturm“, ich sitze zwischen bergeweise Kisten. Gestern habe ich 600 signiert, für heute liege ich ungefähr bei 300, also etwa auf der Hälfte. Die Buchhandlungen fragen mich an, es gibt ja wegen der Pandemie aktuell keine Signierstunden, die Buchhändlerinnen und Buchhändler möchten der Kundschaft aber dennoch etwas Besonderes bieten, also signiere ich.

Während der Pandemie hatten Sie damit angefangen, es soll zu Übergaben mit Abstand auf Autobahnraststätten gekommen sein, eine Buchhändlerin sprach davon, sie habe sich wie eine Agentin gefühlt.

Super, oder (lacht)? Ich versuche eben, das Beste draus zu machen.

Wenn Sie dann gerade blind signieren, unterschreiben Sie dann alles mit: „Herzlichst, Klaus-Peter Wolf“?

Nee, das wäre ja langweilig. Die Händler hatten ihre Kunden vorab gefragt, was sie in die Bücher signiert haben möchten, die Aufträge schicken sie mir mit. Darum habe ich auch eine aktuelle Namenshitliste: Gerade liegen Jessica und Sabine bei den Signierwünschen vorn.

Signiert vor allem für Jessica und Sabine: Ostfriesenkrimi-Schöpfer Klaus-Peter Wolf lässt sich für seine Fans immer Neues einfallen. Quelle: Wolfgang Weßling

Klingt nach einer durchwachsenen Leserschaft.

Und dabei passieren herrliche Geschichten! Vergangene Woche hatte ich einen Wunsch dabei, da hatte jemand darum gebeten, ich möge signieren mit: „für meine geliebte Simone“.

Oha.

Ja, was habe ich also gemacht? Ich habe bei der Händlerin den Kontakt des Kunden erfragt und angerufen. Da war ein sehr freundlicher Herr am Telefon, dem ich erklärt habe, dass es ja seine geliebte Simone sei, aber doch nicht meine. Ich liebe nur meine Frau. So könne ich also nicht signieren.

Das Gespräch hätte ich gern belauscht.

Er hat seine Frau ans Telefon zitiert. „Schatz!“, hat er gerufen, „du glaubst nicht, mit wem ich da gerade telefoniere.“ Na ja, die Überraschung mit dem signierten Buch war natürlich dahin, aber wir haben alle miteinander gesprochen und das fanden sie auch sehr schön. Und dann war da die Sache mit Norbert.

Für Norbert

Dem geliebten Norbert?

Ach, i wo, nein, da hatte ich mich verschrieben. Ich sollte ein Buch „für Norbert“ signieren, dann habe ich aber ein zweites auch so unterschrieben und das war ja eins zu viel. Also habe ich überlegt: „Klaus-Peter, was machst du denn jetzt?“

Und?

Ich hab’s bei Facebook gepostet. Ich habe geschrieben, in welche Buchhandlung der Norbert gehört und ob nicht noch ein Norbert Interesse hätte. Daraufhin haben sich so viele Norberts gemeldet, dass ich noch fünf nachlegen musste.

Sie klingen wie ein Mensch, der liebt, was er tut.

So ist es. Ja, wirklich, so ist es.

Und als Kind haben Sie sich schon dazu entschlossen?

Auch das stimmt, ja.

Angeblich, weil Sie eine Kindheit hatten, wie sie Niklas im „Ostfriesensturm“ erlebt.

Mein Vater war Alkoholiker, so wie es der von Niklas auch ist. Und ich habe meinem Vater wie Niklas Antabus-Pillen in Mon-Chérie-Pralinen gedrückt.

Schweralkoholabhängige wurden mit Antabus behandelt, bevor das Medikament in Deutschland vom Markt genommen wurde. Es wurde von Ärzten eingesetzt, um Patienten zu helfen, die abstinent leben wollten.

In seiner Wahlheimat: Von Gelsenkirchen ist Klaus-Peter Wolf nach Ostfriesland gezogen. Hier sitzt er am Hafen von Greetsiel, mit seiner Frau lebt er aber in Norden. Quelle: Ute Bruns

Bei meinem Vater haben wir’s heimlich gemacht, meine Mutter hatte den Tipp von einer Kundin im Friseursalon bekommen, ein Apotheker versorgte sie heimlich mit den Tabletten. Denn mein Vater war schwer alkoholkrank, am Wochenende ging es meist rund. Wenn er freitags heimkam, ging es noch, samstags wurde es schwierig, sonntags wurde er aggressiv, dann war es soweit, dass wir ihm die Pille gaben. Aus Selbstschutz, er wurde gewalttätig. Meine Mutter hatte mich gebeten, das mit der Pille zu übernehmen, sie hatte Angst, er würde sonst sagen, sie solle eine Praline mit ihm essen. Sie ging aber davon aus, dass er mich nicht fragen würde, weil er mir keinen Alkohol geben wollen würde und der war ja nun einmal in den Mon Chérie.

Wie alt waren Sie da?

Etwa sieben. Stimmt das (hält inne)? Ja, da ungefähr muss es angefangen haben, mit sechs oder sieben. Ich weiß noch, es war um meine Einschulung herum. Meine Mutter und ich haben immer überlegt: „Wird er mit der Schultüte dabei sein oder nicht?“ Tja, und aufgehört hat es erst mit dem Abi.

Leben in ständiger Angst

Was geht in einem Siebenjährigen vor, der auf Wunsch der Mutter dem Vater eine Pille unterjubelt?

Das war schwer. Einerseits fühlte ich mich als Held, ich war ja ein kleiner Junge, der seine Mutter beschützte. Das war schon was. Aber ich wusste auch: Wenn ich meinem Vater das gebe, robbt er zehn Minuten später auf allen Vieren durch die Wohnung, weil es ihm so schlecht geht. Zu schlecht allerdings auch, um uns weh zu tun. Für mich war es ein ständiger Zwiespalt zwischen Recht und Unrecht. War es da richtig, was ich tat? Oder doch nicht? Und es war ein Leben in ständiger Angst.

Angst vor dem gewalttätigen Vater?

Das zum einen. Ich hatte irgendwann heraus, was der richtige Zeitpunkt war, um mich zu verkrümeln. Es gibt dieses Bild von der Luft, die zum Schneiden aufgeladen ist. Es ist blöde und abgegriffen. Aber es hat bei uns gestimmt. Ich habe immer die Stimmung zwischen meinen Eltern beobachtet, ihre Blicke, den Ton, in dem sie miteinander sprachen. Und irgendwann war es soweit, dass ich unter die Spüle gekrochen bin.

Unter die Spüle?

Ja, da ist doch meist so ein kleiner Raum mit diesem gebogenen Rohr drin. Da bin ich mit einem Buch und meiner Taschenlampe rein. Die Taschenlampe habe ich im Rohr abgelegt, das ging ganz gut. Und dann habe ich gelesen. Dadurch konnte ich mich in eine andere Welt versetzen, konnte flüchten vor dem, was da vor der Spülentür vor sich ging.

Die Wurzel der Ostfriesenkrimis

Sie haben gerade eben gesagt „einerseits“ sei das Ihre Angst gewesen, die sich zuspitzende Situation zu Hause. Was denn noch?

Da war noch die ständige Angst vor der Entdeckung. Auch das thematisiere ich im „Ostfriesensturm“. Ich hatte Angst, jemand könnte meine Mutter und mich verpfeifen. Da war ja die Frau, die meiner Mutter den Tipp mit dem Antabus gegeben hatte, da war der Apotheker, der uns half. Und ich weiß auch, dass meine Mutter den Tipp noch einer anderen Betroffenen gegeben hat. Es gab also Mitwisser. Und ich hatte immer Angst, wir fliegen auf. Ich glaube, das alles hat mich Kriminalschriftsteller werden lassen. Das ständige Hinterfragen von: Was ist gut? Was böse? Was ist falsch? Und was richtig? Und gleichzeitig der Trost, den mir die Bücher beschert haben in meinem Versteck. In alledem liegt bei mir die Wurzel fürs Schreiben.

Es ist Ann Kathrin Klaasens 16. Fall. Warum haben Sie so lange gebraucht, um das Thema zu verarbeiten?

Ich hätte das nie aufschreiben können, solange meine Eltern lebten. Sie sind aber nun lange tot, gleichzeitig merke ich für mich, dass ich mit dem Thema noch lange nicht abgeschlossen habe. 14 Jahre lang war ich in Therapie deshalb.

Schriftsteller-Ehepaar: Bettina Göschl und Klaus-Peter Wolf. Jeder veröffentlicht für sich, gemeinsam schreiben sie die „Nordsee-Detektive“. Quelle: Benjamin Tebben-Willgrubs

Dort haben Sie auch Ihre Frau kennengelernt, oder?

Das ist richtig. Und ich glaube, dass diese gemeinsame Therapieerfahrung unsere Beziehung vertieft. Wir haben Psychodrama gemacht. Kennen Sie das?

Nein.

Es ist eine Form der Gruppentherapie. Ziel ist, dass man sein eigenes Trauma von außen anschauen kann. Die anderen spielen es einem vor, wenn man soweit ist, kann man auch selbst ins Spiel eintauchen. In meinem Falle also hat jemand Klaus-Peter gespielt, einer den Vater, einer die Mutter. Irgendwann konnte ich auch selbst in die Rollen schlüpfen, meine Kindheit aus verschiedenen Perspektiven erleben.

Haben Sie Verständnis für Ihren Vater gewonnen?

Das habe ich, ja. Er war Jahrgang 1930, ist im Krieg von Gelsenkirchen nach Österreich verschickt worden. Dort sollten die Kinder sicher sein. In Wahrheit kamen sie dort in Lager der Hitlerjugend und wurden für den Volkssturm ausgebildet. Mein Vater sollte mit 15 mit einer Panzerfaust zum Ende des Krieges noch den sogenannten Feind bekämpfen. Er und auch die anderen Überlebenden dieser Zeit sind zerstört worden, für sie war der Krieg nicht vorbei, als der Krieg offiziell vorbei war. Ihre Traumata haben sie mitgeschleppt.

Therapie an der Theke

In die Familien.

Natürlich. Psychodrama gab es damals nicht. Die haben ihre Therapie in der nächsten Kneipe gefunden und haben mit den anderen gesoffen. Danach haben sie sich gekloppt, manche sind auch nach Hause und haben stattdessen ihre Frauen verprügelt.

Hätten Sie das auch in Ihrer früheren Heimat Gelsenkirchen schreiben können? Oder ging das erst in Ihrer Wahlheimat Ostfriesland, in Norden?

Das ging nur in Norden. In Gelsenkirchen war ich einfach noch nicht soweit. Hätte ich es da probiert, hätte Niklas seinen Vater sicher umgebracht. So ist mir mit Abstand etwas anderes eingefallen. Gefällt mir besser.

Und jetzt wieder ran an die Bücherkartons?

Jawohl, 300 muss ich ja noch (lacht)!

Von Verena Koll