Frau Fromm, verstörende Bilder aus dem Kapitol gehen gerade um die Welt. Diskutieren Sie solche Bilder mit Ihren Fotostudentinnen und -studenten?

Ja, unbedingt. Ich habe diese Woche einen Kurs, in dem es um Dokumentarfotografie geht. Da werden wir sicher über diese Bilder sprechen.

Was können die Studierenden dabei lernen?

Wir gehen mit Fotografie oft so um, dass wir meinen, ein Foto zeige ein Bild von der Welt. Das stimmt allerdings nicht mehr. Wir haben es oft mit einer Wirklichkeit zu tun, in der uns die Wirklichkeit schon als Bild begegnet. Es geht also zunehmend weniger nur um Bilder von der Welt als um die Welt, die immer schon Bild ist.

Karen Fromm Quelle: Arne Gutknecht/Hochschule Hannover

„Hier wurde etwas im Hinblick auf die Bildwerdung getan“

Das heißt, wir haben es mit einer inszenierten Welt zu tun?

Ja, mit einer Welt, in der Ereignisse geschaffen werden, die von vornherein auf ihre Wahrnehmbarkeit als Bilder angelegt sind. Das ist bei den Bildern aus dem Kapitol deutlich geworden. Hier wurde etwas im Hinblick auf die Bildwerdung getan. Da fläzt sich jemand auf den Stuhl von Nancy Pelosi, weil er weiß, dass das zu einem Bild wird. Interessant ist auch, wie bereitwillig alle ihre Gesichter zeigen. Obgleich sie wissen müssten, dass sie mit Strafanzeigen zu rechnen haben, präsentieren sie sich so. Das zeigt, wie wichtig ihnen das Erschaffen von Bildern ist. Man möchte sichtbar werden. Viele hatten wohl Bilder im Kopf, die sie reinszenieren wollten. Das ist sehr charakteristisch für solche Bildpolitiken, dass sie an bereits bekannte Ikonografien anknüpfen.

Anhänger von Präsident Donald Trump klettern in Washington auf die Westwand des Kapitols. Quelle: Jose Luis Magana/AP/dpa

Ein Beispiel?

Das Bild des Mannes am Schreibtisch von Pelosi erinnert mich stark an die Bilder, die wir aus dem Irak-Krieg gesehen haben, die die amerikanischen Soldaten im Palast von Sadam Hussein zeigen. Die Aufrührer versuchen in vielerlei Hinsicht, an bekannte Symbole anzuknüpfen: der Mann mit der Fellmütze ist ein Beispiel dafür, aber auch die Vielzahl an Fahnen, die zum Einsatz kommen. Auch die Entscheidung, so lange auf der Treppe vor dem Kapitol auszuharren, hat etwas mit der Erschaffung symbolischer Bilder zu tun. Das ist der Ort, an dem die Vereidigung von Joe Biden stattfinden wird. Dabei werden dann die Bilder des Protestes in unser aller Köpfen wieder auftauchen. Das haben sich die Protestierenden sehr genau überlegt.

Zur Person Karen Fromm lehrt an der Hochschule Hannover. Im Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie ist sie für die Gebiete Fototheorie, fotografische Bildsprachen und das Dokumentarische in der Fotografie zuständig. Im Rahmen ihrer Promotion an der Berliner Humboldt-Universität beschäftigte sie sich mit dem Thema „Das Bild als Zeuge. Inszenierungen des Dokumentarischen in der künstlerischen Fotografie seit 1980“.

Für Pressefotografen ist das ja eine ganz problematische Situation. Sollen sie denen, die zum Zweck eines inszenierten Fotos bestimmte Posen einnehmen, eine Bühne geben?

Genau das müssen angehende Fotojournalistinnen und Fotojournalisten begreifen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie sich im Studium mit unserer aktuellen Bildkultur auseinandersetzen. Sie haben eine ethische Verantwortung für ihre Bilder. Es geht eben nicht nur darum, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, um das wirkungsvolle Bild zu machen. Mindestens genauso wichtig ist es, zu reflektieren, was es bedeutet, wenn man diese Bilder macht und den Medien zur Verfügung stellt.

„Journalistische Aufgabe ist es, solche Bilder in einen Kontext einzubetten.“

Aber für Fotografinnen und Fotografen gibt es die Möglichkeit doch gar nicht, solch ein Bild nicht zu machen. Der tätowierte Mann mit der Fellmütze im Kapitol ist ein starkes Motiv, das würde sich doch niemand entgehen lassen. Selbst wenn man dem Mann die Bühne liefert, die er haben will, muss man das Bild doch machen. Oder?

Ja, ich glaube auch, dass man als Fotografin oder Fotograf das Bild machen muss, wenn man diese Situation sieht. Aber es sollte eben auch der Reflektionsprozess über die Bilder beginnen. Das kann ja auch bei der späteren Bildbearbeitung und in den Redaktionen geschehen. Oder indem man nachträglich über diese Bilder spricht, so wie wir das jetzt tun. Journalistische Aufgabe ist es, solche Bilder in einen Kontext einzubetten und sie zu kommentieren.

Zeugnisse der Verwüstung: Am nächsten Tag werden die Schäden begutachtet, die die Randalierer angerichtet haben. Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Ein weiteres Problem ist, dass es bei Ereignissen wie dem Sturm aufs Kapitol nicht nur Bilder von Pressefotografen gibt, sondern dass jeder der Anwesenden mit seinem Handy Bilder macht und sie auch gleich in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Wie kann sich ein Profifotograf oder eine Profifotografin von der Masse der Bilderproduzenten abheben?

Die Profis können natürlich versuchen, die Bilder besser zu bauen oder intelligentere Perspektiven zu wählen, aber sie könnten auch versuchen – und das finde ich viel wichtiger – die Situation des inszenierten Bildes zu brechen und die Medialität selbst zum Thema zu machen. Ich würde unseren Studierenden nicht vermitteln, dass ihr einziges berufliches Ziel sein sollte, in solchen Momenten zugegen zu sein, und die Bilder zu liefern, die sich die Darsteller wünschen. Es sollte immer auch um andere Blickwinkel gehen.

Aber jeder Fotograf, jede Fotografin träumt doch davon, das ikonische Bild zu machen, das dann als Symbol für eine Zeit steht.

Die angeblich ikonischen Bilder aus dem Kapitol scheinen mir problematisch, weil sie genau in die Strategie der Protestler passen, Journalismus aber die Geschehnisse immer kritisch befragen sollte. Wer auf ikonische Bilder aus ist, sollte sich mit den Fotos beschäftigen, die in Wettbewerben ausgezeichnet werden. Da sieht man dann, wie sich Fotos auf andere Fotos und manchmal auch auf Motive der Kunstgeschichte beziehen. Ikonische Bilder knüpfen immer an eine lange Darstellungstradition an. Aber ich glaube auch, dass es mit ikonischen Bildern langsam schwierig wird. Es ist nicht mehr so, dass Bilder über einen langen Zeitraum erhalten bleiben. Die Fülle an Bildern, mit der wir es heute zu tun haben, führt dazu, dass ein für den Moment vielleicht ikonisch scheinendes Bild, das es zudem oft in mehrfacher Ausfertigung von unterschiedlichen Fotografierenden gibt, bald schon von anderen Bildern überlagert wird.

Grinsen am Rednerpult: Die Trump-Anhänger verhöhnen die Symbole der Demokratie. Quelle: Miguel Juarez Lugo/Zuma Press/dpa

„Es gibt nicht die eine Wahrheit.“

Zur Fülle an Bildern kommt auch eine Fülle an manipulierten Bildern. Wie sollen Fotostudierende sich da eigentlich noch zurechtfinden?

Ein Weg damit umzugehen, ist die Pflege eines gesunden Misstrauens gegen Bilder, das man immer behalten sollte. Die Idee, dass ein Bild die unmittelbare Wahrheit dessen präsentiert, was sich zugetragen hat, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Bilder können total trügerisch sein. Es geht dabei nicht nur um Manipulationsmöglichkeiten bei der Bildbearbeitung. Auch die spezifische Perspektive, für die sich eine Fotografin oder ein Fotograf entscheidet, drückt schon eine bestimmte Sicht auf die Dinge aus. Es gibt nicht die eine Wahrheit.

Von Ronald Meyer-Arlt