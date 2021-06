Adolfsglück

Ursprünglich wollten die Zwillinge zur Hochzeit nicht die gleichen Sachen tragen. Trotzdem entschieden sich die beiden Frauen für identische weiße Kleider und die Männer für dasselbe Anzugmodell. „Eigentlich sollte jede den eigenen Auftritt haben“, erzählt Katrin Reichelt. „Aber im Brautgeschäft haben Julia und ich plötzlich beide gesagt: Das ist ja schön!“ Ähnlich erging es Kai und Maik. Am Ende sahen sie sich mal wieder jeweils zum Verwechseln ähnlich – unterschiedlich immerhin die Form des Schleiers und die Krawattenfarbe.

Über die HAZ kennengelernt

Eineiige Zwillinge haben die gleichen Gene und damit oft auch den gleichen Geschmack. So weit wie bei den 28 Jahre alten Schwestern aus Lindwedel-Adolfsglück im Heidekreis und den ein Jahr jüngeren Brüdern aus Hildesheim geht das allerdings in der Regel nicht. Die vier haben sich Anfang 2017 zufällig über Facebook kennengelernt und ineinander verliebt. Julia in Maik, Katrin in Kai. Katrin hatte auf Facebook einen HAZ-Bericht über einen Bahnunfall kommentiert und ihre Schwester verlinkt. Kai guckte sich daraufhin ihr Profil an und fand das interessant – auch der Zwillingsgemeinsamkeit wegen. „Am nächsten Tag haben wir eine Whatsapp-Gruppe zu viert gemacht“, erinnert er sich. „Eine Woche später haben wir uns in Hannover unterm Schwanz am Bahnhof getroffen.“

Es funkte, auch zwischen Julia und Maik. Und mittlerweile, gut vier Jahre später, bewohnen die beiden Paare in der ehemaligen Kalibergarbeitersiedlung Adolfsglück zwei Doppelhaushälften – mit einer Verbindungstür.

Auch beruflich auf einem Weg: Maik und Kai Reichelt (v.l.) arbeiten beide als Lokführer im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Quelle: Beate Pape

Die Mutter der Schwestern, Beate Pape, hat für das Phänomen eine Erklärung. „Die beiden hatten schon mal ’ne feste Beziehung“, erzählt die Fußpflegerin. Eine Tochter sei der Liebe wegen zeitweilig nach Schneverdingen gezogen. Es sei aber mit den Partnern schwierig gewesen, weil die beiden so aneinander hängen. Das sei nicht leicht für jemanden, der selbst nicht Zwilling ist. „Dass die viel Zeit miteinander verbringen, das verstehen nicht viele.“ In der Doppelehe dagegen treffen sich „die Jungs“ gern zum Computerspielen, wenn „die Mädels“ zusammen ins Kino gehen.

Beruflich haben die Zwillingsschwestern unterschiedliche Wege eingeschlagen. Katrin arbeitet in Hannover als Friseurin, Julia als Assistentin der Geschäftsführung in einem Tiefbauunternehmen in Winsen. Die Brüder dagegen sind einander auch in dieser Hinsicht treu geblieben. Schon als kleine Jungen, berichten sie, seien sie begeistert von Zügen gewesen – vielleicht kein Wunder, mit einem Großvater als Eisenbahner und einem Vater, der in Hannover Straßenbahnen fuhr. Gemeinsam machten sie eine Ausbildung bei der Deutschen Bahn – zunächst in Göttingen im Service-Bereich, dann wiederum gleichzeitig in Hamburg zum Lokführer.

Frisch verheiratet: Zaun vor dem Doppelhaus der beiden Paare in Adolfsglück. Quelle: Gabriele Schulte

Inzwischen steuern sie von Hannover aus Züge im Fernverkehr. „Die Bahn ist ein super Arbeitgeber, alle da haben uns immer verständnisvoll unterstützt“, sagt Kai. Das geht so weit, dass die Zwillinge meistens – wie gewünscht – für dieselbe Schicht eingeteilt werden und auch gleichzeitig freie Wochenenden bekommen. Dennoch gebe es manchmal Tage, an denen sie sich nicht sehen, fügt Maik hinzu. „Da sind wir dann schon traurig.“

Bahnkunden reagieren verdutzt

Natürlich reagieren die Bahnkunden bisweilen verdutzt, wie die Brüder erzählen. Einmal konnte ein Reisender, der zu einem verspäteten Zug hetzte, nicht fassen, dass oben auf dem Bahnsteig scheinbar derselbe Bahnmitarbeiter ausgeruht stand, der ihm gerade unten am Schalter Auskunft gegeben hatte. Mal wunderte sich ein Rollstuhlfahrer, dass ihm anscheinend derjenige, der ihm ihn Göttingen in den Zug half und selbst nicht mit einstieg, eine halbe Stunde später am Gleis in Hannover wieder begegnete. Auch Kollegen sind bis heute beim Ablösen auf der Lokomotive gelegentlich verwirrt und fragen: „Wie kannst du mir den Zug jetzt hierher gebracht haben?“

„Wir teilen uns immer ein Brot“: Katrin und Julia Reichelt (v.l.). Quelle: Gabriele Schulte

Es macht die Sache nicht leichter, dass die Brüder gleiche Brillen tragen – wie auch die Schwestern für sich dieselbe Fassung wählten. Im Alltag bevorzugen sie jedoch unterschiedliche Kleidung, anders als bei der standesamtlichen Hochzeit in Winsen und der kirchlichen in Schwarmstedt. Die Schwestern tragen ihr Haar meist verschieden. Ungleich seien auch die Charaktere, verrät Julia Reichelt beim abendlichen Gespräch auf der Terrasse. „Kai und ich sind ziemlich emotional, eher in uns gekehrt“, erläutert sie. „Maik und ich sind ein bisschen lauter“, fügt Katrin hinzu. Auch wenn sich alle offensichtlich gut miteinander verstehen, wären die Partner auf keinen Fall austauschbar. Nun ist wieder Julia dran: „Auf der Beziehungsebene würde es nicht passen.“

Kai und Maik Reichelt arbeiten gern gemeinsam im Garten. Quelle: Gabriele Schulte

Kai und Maik haben an diesem Tag zusammen Rasen gemäht und die Kanten geschnitten, der Garten ist hier Männersache. Julia und Katrin bereiteten unterdessen das Abendbrot vor. Sie haben getrennte Haushalte, teilen sich manches aber doch, wie den Trockner und den Gefrierschrank. Auch gekocht und gegessen wird häufig zusammen. „Wir haben immer nur ein Brot“, sagt Julia. „Weil wir es nicht mögen, wenn Brot weggeworfen wird“, ergänzt Kai. Die Pastorin sei davon beim Traugespräch so begeistert gewesen, dass sie ihnen in der Kirche einen Laib Brot, das geteilte Brot, überreicht habe.

Katrin und Kai, Maik und Julia Reichelt (v. l.) teilen sich ein Doppelhaus. Quelle: Gabriele Schulte

Selbstverständlich hängt gelegentlich auch im Doppelhaus der Haussegen schief, daraus machen die Vier keinen Hehl. Meist gehe es dann darum, dass der Partner oder die Partnerin meint, gegenüber dem Zwilling zu kurz zu kommen – bei allem Verständnis für eineiige Geschwister und ihre Bedürfnisse. Auch zwischen den Ehepaaren gibt es ab und an Zwist, wie Katrin schildert. „Wenn Stress ist, machen wir die Verbindungstür zu.“ Nach zehn Minuten sei die Tür dann aber meist wieder offen.

Oben gibt es Kinderzimmer. Julia und Kai, Katrin und Maik wünschen sich Zwillinge, wie sie – auch hier übereinstimmend – sagen. „Weil wir wissen, wie schön das ist,“ formuliert es Julia. Weil man sich versteht, ohne immer alles erklären zu müssen. Weil man gleich einen besten Freund oder eine beste Freundin dabei hat, wenn man in den Kindergarten oder die Schule kommt. Weil man weiß, wie es der oder dem anderen geht, auch wenn man mal getrennt ist.

Die Wahrscheinlichkeit für Zwillinge sei groß ist, haben die Ärzte gesagt. Die Kinder von Julia und Kai und die von Katrin und Maik würden, weil sie das gleiche Erbgut haben, alle Geschwister sein.

Von Gabriele Schulte