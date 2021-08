Hannover/Berlin

Die Impfkampagne kommt in den Kreisen und Städten Niedersachsens sehr unterschiedlich schnell voran. Während die Quote vollständig geimpfter Personen in der Stadt Osnabrück, dem landesweiten Spitzenreiter, bei 79,6 Prozent liegt, kommt der Kreis Gifhorn nur auf 52,2 Prozent. Das geht aus Recherchen der HAZ hervor, die Rohdaten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu Impfungen in den Landkreisen Deutschlands analysiert und zusammengefasst hat.

Erstmals lässt sich so im Detail aus den RKI-Daten ablesen, wie weit die 45 Landkreise und kreisfreien Städte Niedersachsens zum Teil auseinanderliegen. Die Region Hannover liegt mit einem Anteil von 59,5 vollständigen Impfungen pro 100 Einwohner leicht über dem Bundesdurchschnitt. Besonders weit fortgeschritten ist die Impfkampagne außer in Osnabrück, Wilhelmshaven und Uelzen auch in Südniedersachsen. Hier liegt die von der HAZ berechnete vorläufige Impfquote zwischen rund 65 Prozent im Landkreis Göttingen und rund 67 Prozent im Landkreis Northeim.

Außer in Osnabrück ist der Fortschritt in Wilhelmshaven und im Landkreis Uelzen besonders auffällig. Hier liegt der Anteil der vollständigen Im­pfungen bei mehr als 73 und 74 Prozent. In den Landkreisen Gifhorn, Harburg, Helmstedt und Cloppenburg dagegen liegen Impfzahlen mehr als 20 Prozentpunkte darunter – und deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Allein für den Landkreis Lüchow-Dannenberg ließ sich keine Quote ermitteln. Hier waren die RKI-Daten unvollständig. Als vollständiger Impfschutz gilt eine zweimalige Impfung, eine Einmalimpfung mit Johnson & Johnson oder eine Einfachimpfung nach überstandener Infektion.

Den Niedersachsen steht es zwar offen, sich auch außerhalb ihres Landkreises gegen Corona impfen zu lassen, sodass der Ort der Impfung und der Wohnort einer geimpften Person nicht übereinstimmen müssen. Die Ergebnisse verdeutlichen dennoch Tendenzen bei den Impfzahlen in den verschiedenen Regionen Niedersachsens. Dabei scheint es kein Stadt-Land-Gefälle zu geben. Der Anteil der vollständigen Corona-Impfungen auf 100 Einwohner ist etwa in der ländlichen Grafschaft Bentheim und der kreisfreien Stadt Braunschweig fast identisch. Dass er dagegen in der Stadt Osnabrück sehr viel höher ist als in Landkreis Osnabrück, könnte daran liegen, dass viele zum Impfen aus dem Umland in die Stadt gefahren sind.

Im Bundesdurchschnitt waren bis einschließlich vergangenen Freitag 58,8 Prozent vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 19 der niedersächsischen 45 Landkreise und kreisfreien Städte lagen unter diesem Durchschnittswert, darunter Oldenburg, Stade, Verden und der Landkreis Hameln-Pyrmont.

Warum der Anteil der vollständigen Corona-Impfungen in den verschiedenen Landkreisen und Städten derart auseinandergeht, konnte das niedersächsische Sozialministerium nicht erklären. Es verwies allerdings darauf, dass sich aus den Impfzahlen vom RKI aufgrund potenzieller Impfpendler aus benachbarten Landkreisen keine offizielle Impfquote berechnen lasse. „Der Impfstoff ist schon seit Wochen nicht mehr der begrenzende Faktor“, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Hannover. „Zum jetzigen Zeitpunkt der Impfkampagne entscheidet praktisch ausschließlich die Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger über die Höhe der Impfquote.“

Am 7. Juni war die Impfpriorisierung gefallen, inzwischen hat die Ständige Impfkommission (Stiko) den Impfstoff Biontech für Jugendliche ab zwölf Jahren empfohlen. Jeder, der älter als zwölf ist, kann also eine Impfung erhalten, wenn er sich darum bemüht.

Kurswechsel bei Corona-Politik

Unterdessen zeichnet sich ein Kurswechsel in der deutschen Corona-Politik ab: Künftig sollen Beschränkungen nicht mehr allein von der Inzidenz abhängig sein. „Die 50er Inzidenz im Gesetz, die hat ausgedient“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag. Ähnlich äußerte sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).

An die Stelle der Inzidenz soll als ein Parameter die Rate der Corona-Fälle im Krankenhaus treten. „Der neue Parameter ist dann die Hospitalisierung“, sagte Spahn. Eine entsprechende Regelung könnte noch vor der Bundestagswahl im Bundestag beschlossen werden. Derweil will die niedersächsische Landesregierung am Dienstag eine neue Verordnung vorstellen, die von Mittwoch an gültig sein soll. Auch darin soll der Hospitalisierung sowie der Belegquote der Intensivbetten größere Wichtigkeit zukommen. Der Inzidenzwert wird indes nicht gänzlich vernachlässigt werden, aber an Bedeutung verlieren.

