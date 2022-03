Zwei Jahre Corona-Pandemie: Hört das jemals auf? Und was kommt danach?

Hannover

Eine Welle folgt auf die nächste, immer wieder tauchen neue Varianten des Coronavirus auf. Seit zwei Jahren bestimmt dieses maßgeblich unser Leben. Und viele fragen sich: Hört das jemals auf? Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Pandemie enden könnte, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. „Der Gewöhnungseffekt spielt eine große Rolle. Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Virus nicht mehr weggeht“, glaubt der Medizinhistoriker Heiner Fangerau, der das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf leitet.

Grundsätzlich gebe es drei verschiedene Szenarien, wie die Pandemie zu einem Abschluss kommen könnte. Das erste: „Die Weltgesundheitsorganisation erklärt die pandemische Lage für beendet, dann ist sie vorbei. Das ist die Sichtweise der Staatsverwaltung, wenn es die Behörden festlegen“, erklärt Fangerau. Als zweite Möglichkeit komme in Betracht, dass die Infektionszahlen so niedrig sind, dass die Pandemie unter Kontrolle ist. Beim dritten Szenario stimme die Bevölkerung hingegen „mit den Füßen ab“. In diesem Falle nähmen die Menschen „einfach wieder ihr normales Leben auf“, sagt der Professor.

Putins Angriff auf die Ukraine könnte Corona-Pandemie beenden

So sei es zum Beispiel bei der Baltischen Pest im 18. Jahrhundert gewesen. „Die Bürger wurden aufgefordert, weiter die Betten der Pestkranken zu verbrennen. Sie haben sich aber schlicht geweigert, das zu tun“, berichtet Fangerau. Von großer Bedeutung sei dabei auch, wie hoch die Aufmerksamkeit sei, die der Pandemie noch geschenkt werde. „Es könnte sein, dass ausgerechnet Putins Angriff auf die Ukraine nun dazu führt, dass die Corona-Pandemie in den Hintergrund rückt, weil es eine andere Bedrohungslage gibt, die größer ist“, erklärt der Historiker.

Schon davor habe jedoch eine Gewöhnung an die Situation stattgefunden. Denn trotz aktuell hoher Infektionszahlen würden Schutzmaßnahmen seitens der Regierungen zurückgenommen. Fangerau glaubt, dass wir das Coronavirus bald nicht mehr als Pandemie wahrnehmen werden, sondern „eher als wiederkehrende Wellen“, ähnlich wie bei der Grippe. „In gewissen Abständen wird es eine erhöhte Aufmerksamkeit geben. Aber wir werden lernen, damit zu leben“, prognostiziert der Experte.

Werden uns „an eine gewisse Zahl von Toten gewöhnen“

So sei es zum Beispiel im 19. Jahrhundert bei der Cholera gewesen, der ersten Pandemie der Moderne. „Die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass es sie gibt. Aber sie haben gleichzeitig auch weiterhin sehr große Anstrengungen unternommen, um die Krankheit zu bekämpfen“, erklärt Fangerau. In den Städten, in denen die Cholera vor allem wütete, seien „heute kaum vorstellbare Investitionen in die Gesundheitssicherung“ unternommen worden. Damals entstanden umfassende Kanalisationssysteme, um die Hygiene zu verbessern.

Fangerau hofft, dass unsere Gesellschaft die Corona-Pandemie zum Anlass nimmt, das Gesundheitsweisen besser aufzustellen. Am Ende werde sich diese allerdings „an eine gewisse Zahl von Toten gewöhnen, so wie wir uns auch an eine gewisse Zahl von Verkehrstoten gewöhnt haben“.

Zukunftsforscher sieht „Renaissance der Familie“

Und was kommt nach der Pandemie? Der Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski hat bei regelmäßigen Repräsentativerhebungen herausgefunden, dass große Veränderungen im Gang sind. Er hat einen Trend „zum besser leben anstatt zum mehr haben“ festgestellt. Die Pandemie habe zu einem „Innehalten“ geführt. Kontakte seien „weniger beliebig“ als früher. Opaschowski sieht eine „Renaissance der Familie“.

Freunde und die Nachbarschaft hätten ebenfalls an Bedeutung gewonnen. „Auch die Ehe mit Trauschein und Kindern ist wieder für mehr Menschen ein erstrebenswertes Modell“, berichtet er. Der generationenübergreifende Zusammenhalt – von den Großeltern bis zu den Enkelkindern – sei „noch nie so groß gewesen wie jetzt“, sagt Opaschowski.

Corona, Klima, Ukraine-Krieg: „Erleben eine Zeitenwende“

Der Zukunftsforscher sieht auch ein „Umdenken hin zu einer neuen Ökonomie“. Egoismus habe „weniger Chancen“, viele Menschen wollten „bescheidener leben und mit Maß konsumieren“ – und empfänden das „nicht als Verzicht, sondern als Gewinn“, so Opaschowski, der einen „Abschied vom Immermehr“ sieht.

Das gehe einher mit einem höheren Bedürfnis „nach Sicherheit, Gesundheit und Vorsorge“. Kein Wunder, angesichts der zahlreichen Krisen, die unser Leben aktuell beherrschen. Gleichzeitig konfrontiert mit Klimawandel, Corona-Pandemie und nun auch noch dem Krieg in der Ukraine erlebe unsere Gesellschaft „eine Zeitenwende“.

Seit Jahrzehnten habe es nicht mehr eine solche Verdichtung von Krisen gegeben. „Sie sind immer gefährlicher und globaler“, erklärt Opaschowski, das führe dazu, „dass die Menschen wieder zusammenrücken“. Glück fange bei der „persönlichen Gesundheit“ an. Diese sei „der Megatrend der Zukunft“. Generell werde die Gesundheit „immer mehr zu einem Statussymbol“, sagt Opaschowski.

Von Christian Bohnenkamp